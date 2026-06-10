В Мособлдуме наградили победителей конкурса ДИВО в Подмосковье

Итоги очередного этапа регионального конкурса «Духовно-историческое возрождение Отечества: взгляд в будущее» подвели в Московской областной Думе. Награды получили победители и лауреаты в 17 номинациях, всего в конкурсе приняли участие около 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Итоги подвел оргкомитет конкурса «ДИВО» под руководством заместителя председателя Московской областной думы — руководителя фракции КПРФ Александра Наумова и председателя оргкомитета, депутата Татьяны Ордынской. Награды вручили школьникам, студентам колледжей и вузов Подмосковья и Москвы, а также их наставникам.

Александр Наумов отметил, что конкурс планируют расширять, чтобы привлечь больше жителей региона.

«Мы будем расширять число участников, чтобы конкурс охватывал большее количество жителей Подмосковья и всей России. Для формирования будущего необходимо знать историю, развивать культуру и поддерживать творческий потенциал молодежи с опорой на духовные ценности и традиции», — подчеркнул Александр Наумов.

Татьяна Ордынская сообщила, что в 17 направлениях конкурса приняли участие около 5 тыс. человек.

«Завершая очередной этап 2026 года, мы начинаем следующий — 2027 года. Все участники проявили не только патриотическую направленность, но и показали свои таланты», — сказала Ордынская.

На мероприятии также выступили представители общественных организаций и культурного сообщества. Лауреат конкурса Юрий Фролов представил поэтический сборник «Окопный Карандаш», в который вошли стихи участников СВО. Участники встречи подчеркнули вклад конкурса в патриотическое воспитание молодежи, сохранение культурных традиций и исторической памяти.

В завершение Александр Наумов выразил уверенность, что конкурс продолжит развиваться и открывать новые таланты, а его работа будет способствовать укреплению духовных ценностей и гражданского единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.