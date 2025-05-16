В Московской области работают 70 музеев

В Подмосковье 17 мая отмечается День исторического и культурного наследия, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Этот день — еще один повод вспомнить о том, что наш регион — это настоящая сокровищница истории. На территории Подмосковья сосредоточено внушительное число достопримечательностей и памятников архитектуры. От величественных храмов и старинных усадеб до городов с многовековой историей — каждый уголок нашего региона хранит в себе память о великих событиях и выдающихся личностях», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Особую гордость представляет музейный фонд Московской области. В Подмосковье сегодня работают 6 федеральных, 11 государственных, 48 муниципальных и 5 ведомственных музеев. Здесь бережно сохраняются артефакты, проводятся выставки, лекции, интерактивные программы, которые делают историю ближе и понятнее для людей всех возрастов», — сказал Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы отметил, что с прошлого года проводится реконструкция музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Также ведутся работы по капитальному ремонту «Нового Иерусалима».

В 2025 году проводится текущий ремонт в музее-заповеднике П. И. Чайковского.

В этот день в Подмосковье также пройдёт ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году она приурочена к Году защитника Отечества. Подмосковные музеи традиционно присоединятся к акции и подготовят для своих гостей интересные выставки, экскурсии, мастер-классы, игровые программы и многое другое.

«Ночь музеев — 2025» в Подмосковье

«Новый Иерусалим»

17 мая, с 17:00 до 22:00

https://njerusalem.ru/

В музее запланировано множество мероприятий для детей и взрослых:

концерт «Поэт рояля. К 215-летию Фридерика Шопена»;

экскурсии по постоянным экспозициям музея и временным выставкам;

лекции;

музейное занятие «Герои наших улиц»;

арт-медиация по выставке «Зорикто Доржиев. Повелитель снов»;

мастер-класс «Рисуем вместе. Русские богатыри».

Серпуховский историко-художественный музей

17 мая, с 10:00 до 19:30

https://serpuhov-museum.ru/

В рамках акции Серпуховский музей предлагает бесплатно посетить особняк Мараевых и галерею «Каретный сарай», а также подготовил для гостей ряд мероприятий.

В дневную программу (с 10:00 до 19:30) войдут:

промо-экскурсия в комплексе на Сенной площади;

лекция «Музеи и искусство в авангардной анимации»;

военная реконструкция и интерактивные тематические выставки во дворе музея

презентации книг В. А. Тернавцева «Слово об апокалипсисе» и нового издания музея «Фарфор Анны Мараевой»;

тематическая экскурсия «Православные древности Серпуховского края».

Вечером пройдет иммерсивная программа «Ночной экспресс. Аван-Гард».

Щёлковский историко-художественный музей

17 мая, с 16:00 до 23:00

https://museum-schel.ru/

Кроме свободного посещения, гостей ждут различные мероприятия: интерактивные экскурсии по выставкам «Художники о войне. Щёлковские художники-фронтовики» и «На земле святой и древней», творческий мастер-класс и музыкальный концерт под открытым небом.

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

17 мая, с 12:00 до 22:00

https://mgorki.ru/

В рамках акции «Ночь музеев» с 12:00 до 19:00 будет работать «МЕСТОмаркет». Вечером, в 17:00, в старинной усадьбе с концертом выступит ансамбль солистов АОРНИ имени Н. Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей».

Сергиево-Посадский музей-заповедник

17 мая, с 17:00 до 22:00

https://www.museum-sp.ru/

В Главном корпусе музея-заповедника пройдут авторские лекции «Художник и Война» и «Цветы Жостова», музыкальный вечер «Ночь классики. Музыка в сердце музея» и концерт на фотовыставке «Потомки и наследники святых».

Музейный комплекс «Конный двор» проведёт интерактивную программу «Путешествие с Садко по музею: мир удивительных мастеров» и игру-бродилку по экспозиции «Мир русской деревни» и выставке «Любовью и единением спасемся». Кроме того, впервые в музее пройдет экскурсия-погружение по выставке «Любовью и единением спасемся».

В филиале «Ризница Троицкой-Сергиевой Лавры» можно будет поучаствовать в авторских экскурсиях на тему героизма и подвигов. А Краеведческий корпус музея (Овражный переулок, 9А) приглашает на мини-экскурсии по выставке «Искусство. Война. Ополчение» и игровую программу для родителей с детьми «Секретный пакет».

Звенигородский музей-заповедник

17 мая, с 10:00 до 21:00

https://zvenmuseum.ru/

В Звенигородском манеже 17 мая пройдут мастер-класс «Летний пейзаж акрилом», лекция «Царева свадьба на Руси», арт-медиация — диалог об искусстве в стенах выставки «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», концерт «От романса до джаза в ритмах весны».

Также с 16:00 до 18:00 можно будет бесплатно посетить выставку «Звенигород. От земли до неба».

В Царицыных палатах Саввино-Сторожевского монастыря проведут экскурсию в фондах музея, обычно закрытых для посетителей, включающую в себя выставку «ТОП 100+5».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.