В Кашире провели прием для участников спецоперации и их семей

В общественной приемной партии «Единая Россия» в городском округе Кашира прошел единый день приема участников спецоперации и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире продолжаются встречи с военнослужащими и их родственниками. Очередной прием граждан состоялся в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Его провели руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Игорь Кручинин и депутат Сергей Сычев.

За юридической и социальной помощью обратились участник спецоперации Леонид К. с супругой, а также жены мобилизованных и добровольцев. На встрече обсуждали вопросы медицинской реабилитации после ранений, гуманитарной поддержки подразделений и проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Игорь Кручинин подчеркнул, что участие Сергея Сычева позволяет учитывать мнение самих военнослужащих, что делает помощь более эффективной.

Часть обращений была решена сразу, остальные направлены в профильные ведомства и взяты на партийный контроль.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.