В Дмитровском округе обсудили развитие горнолыжных комплексов в Подмосковье

18 февраля на базе спортивного комплекса «Сорочаны» в Дмитровском округе Подмосковья по инициативе фракции КПРФ в Мособлдуме, под председательством зампредседателя Мособлдумы — руководителя фракции КПРФ Александра Наумова проведено расширенное совещание на тему: «О перспективах развития доступного и массового горнолыжного спорта в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В работе совещания приняли участие депутат фракции КПРФ Елена Мокринская, депутаты Мособлдумы Николай Черкасов и Марина Шевченко. Они выступили с приветственным словом к участникам совещания, подчеркнув важность и актуальность рассматриваемых вопросов.

Также в работе совещания участвовали депутаты-коммунисты местных советов депутатов, Александр Корнев, Иван Соловьев и Денис Стародубов, представляющие г. Дмитров, Ярослав Викулин из г. Дубны и Владимир Волков — депутат совета депутатов Серпуховского округа, а также секретарь МК КПРФ, советник в аппарате фракции КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная Правда» Сергей Стрельцов, консультант в аппарате комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Николай Лазутин, представитель общественности Дмитровского муниципального округа, в прошлом депутат совета депутатов Алексей Шатаев.

От центральных органов власти региона были Евгений Емельянов — начальник организационного управления Минспорта Московской области, Валерия Калугина — начальник управления по развитию туризма и народных промыслов Министерства культуры и туризма Московской области.

В основном докладе заместитель председателя Московской областной думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов дал подробную характеристику становления и развития горнолыжного спорта в России и в Московской области. Он заострил внимание участников совещания на важной роли спортсменов-горнолыжников в период Великой Отечественной войны, которые принимали участие и в битве под Москвой, и в освобождении оккупированных территорий на Кавказе.

Отмечая высокие спортивные достижения отечественных горнолыжников на различных соревнованиях, чемпионатах, а также на Олимпийских играх, Александр Наумов отметил, что массовый и доступный спорт является залогом здорового образа жизни, без создания доступных условий для жителей Московской области для систематических занятий зимними видами спорта никаких достижений в спорте мы не увидим.

Также, в своем докладе Александр Наумов привел пример развития массового горнолыжного спорта в Советском Союзе, ежегодно этим видом спорта занималось порядка 30 тысяч человек, на более чем 400 комплексах.

«Московская область — динамично развивающийся регион и со столицей они создают огромную многомилионную агломерацию. Подмосковье имеет значительный потенциал для развития туризма и массового спорта. В области действует 20 горнолыжных комплексов в 13 муниципальных образованиях. Только за новогодние праздники, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года горнолыжные комплексы Московской области приняли более 160 тысяч гостей, в нынешнем году, несмотря на погодные условия, по оценкам специалистов, эта цифра будет на порядок больше», — отметил Наумов.

Он также рассказал, что при участии специалистов, общественности, бизнес-сообщества нужно обсудить вопросы, связанные с возможностью размещения горнолыжных комплексов на рекультивируемых объектах, естественных природных рельефах, тщательно проработать их, в целях создания доступных условий для развития массового спорта и доступной инфраструктуры на горнолыжных комплексах. Это согласуется с национальными проектами «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Кроме того, целесообразно рассмотреть вопросы, связанные со снижением налоговой нагрузки на горнолыжные комплексы, по аналогии с объектами общественного питания и гостиничным бизнесом. Безусловно, все эти аспекты подлежат тщательной, детальной проработке со специалистами уполномоченных ведомств, представителями бизнес-сообщества, спортивной общественностью. Поскольку главная цель возможных нововведений — создание доступных условий для развития массового спорта», — подытожил зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов.

Представлявший спортивный курорт «Сорочаны», заслуженный работник физкультуры и спорта Московской области, член Общественной палаты Московской области, генеральный директор Максим Отчерцов, в своем выступлении рассказал об истории создания старейшего горнолыжного комплекса «Сорочаны» в Подмосковье и представил концепцию развития всесезонного курорта, на котором зимой проводятся мероприятия по горным лыжам и сноуборду, летом комплекс открыт для летних видов спорта, на территории сформирован пляж и зона отдыха у водохранилища.

Данную концепцию поддержала Александра Тягачева — вице-президент АНП «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», рассказав также об организации на базе клуба школы юных горнолыжников.

О проблемах, связанных с обучением юных горнолыжников сообщил в своем выступлении Александр Ручкин — директор МАУ дополнительного образования «Спортивная школа по зимним видам спорта г. о. Химки.

Поддержав тезисы доклада Александра Наумова, об использовании рекультивируемых земель и природных ландшафтов для размещения горнолыжных комплексов, исполнительный директор ООО «АВМ» Дмитрий Гаков, директор филиала «Мособлприрода «ГАУ МО «Ценрлесхоз» Александр Данилкин, а также генеральный директор ООО «Экоаудит» Виктор Якубяк, в своих выступлениях отметили, что бизнес-сообществом ведется разработка соответствующей проектной документации которая, в дальнейшем, должна пройти необходимые согласования и экспертизы, общественные обсуждения.

О реализации на территории горнолыжных комплексов концепции доступной среды в сфере организации услуг общественного питания и сервиса в своем выступлении поделился Евгений Демченко — советник президента федерации рестораторов и модельеров России.

Эти вопросы также были затронуты в докладе GR-директора «Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса» Елены Гуреевой. Она поблагодарила Александра Наумова за поднятые на совещании аспекты, связанные со снижением налоговой нагрузки на горнолыжные комплексы. Также отметила, что поддержка бизнеса, который, по сути, имеет сезонный характер и несет важнейшую социальную функцию, поможет развивать спортивную инфраструктуру и организовывать спортивные секции на комплексах.

Представлявшие органы местного самоуправления на совещании — и. о. руководителя управления физической культуры и спорта м. о. Дмитровский Анна Стародубова и главный специалист управления физической культуры и спорта, молодежной политики м. о. Истра Александр Троицкий сообщили о развитии горнолыжного спорта в муниципалитетах, поддержав инициативы участников совещания о развитии массового горнолыжного спорта и сноуборда в округах.

Руководители управлений Минспорта Московской области, Евгений Емельянов и министерства культуры и туризма Московской области — Валерия Калугина сообщили, что все рекомендации и решения совещания будут ведомствами изучены и учтены в целях реализации актуальных инициатив по развитию туризма, спорта и физкультуры в регионе.

Подводя итоги совещания, Наумов представил рекомендации, которые были подержаны всеми участниками совещания, в частности:

об организации перспективных маршрутов общественного транспорта к горнолыжным комплексам Московской области;

о возможности открытия массовых и доступных спортивных секций и детско-юношеских школ на территории горнолыжных комплексов;

о размещении на официальном сайте «Ассоциации горнолыжных комплексов, территории сервиса», календаря соревнований и спортивно-массовых мероприятий по горным лыжам и сноуборду, проводимых на горнолыжных комплексах Московской области, их онлайн трансляции, в целях популяризации горнолыжного спорта среди жителей Московской области.

По завершению совещания, по инициативе Наумова, в канун Дня защитника Отечества — Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, его участники на самой высокой точке Московской области, на территории спорткомплекса «Сорочаны» развернули копию Знамени Победы.

Как отметил, Александр Наумов, именно в этих местах, в паре километров от знаменитых Перемиловских высот шли ожесточенные бои за Москву и Дмитров, именно здесь в 1941 году было начато контрнаступление Красной Армии, и в год 80-летия Великой Победы, Знамя Победы будет сопровождать всех нас, наших воинов СВО в их Победах по восстановлению исторической справедливости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.