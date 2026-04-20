Центр «Авангард» проведет день открытых дверей в Подмосковье 25 апреля

День открытых дверей пройдет 25 апреля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Московской области. Гостей ждет интерактивная программа, форум и показательные выступления. Мероприятие продлится с 10:00 до 18:00, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Центр «Авангард» дважды в год проводит день открытых дверей. В 2025 году мероприятие посетили более 5 тыс. человек. В этом году для школьников, кадетов и их родителей подготовили форум, мастер-классы и показательные выступления.

«Это уникальный центр, где воспитывают настоящее поколение защитников Отечества. День открытых дверей — возможность для ребят и их родителей увидеть, как работают инструкторы и проходят сборы, а также принять участие в мастер-классах и тематических зонах. Приходите всей семьей», — пригласила молодежь Подмосковья председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

В программе — межрегиональный военно-патриотический форум «НВП», торжественное открытие третьей очереди «Аллеи Героев специальной военной операции», показательный бой российских десантников, смотр строя и песни среди кадетов и школьников, интерактивные экспозиции партнеров, концерт и полевая кухня. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.