Тарас Ефимов проверил реконструкцию котельной и стадиона в Реутове

Рабочий визит депутата Мособлдумы Тараса Ефимова прошел 2 марта в Реутове. Он проверил реконструкцию котельной №1 и стадиона «Старт», а также строительство Школы вратарского мастерства. Работы на объектах идут в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с депутатами городского совета осмотрел обновленное отопительное оборудование котельной №1. Участники встречи обсудили дальнейшие этапы реконструкции объекта, который обеспечивает теплоснабжение города.

Также делегация посетила стадион «Старт» и строительную площадку Школы вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. По итогам осмотра отмечено, что все работы выполняются по графику.

«Сегодня проверили ход работ на двух объектах. Новое оборудование на котельной №1 позволит увеличить количество производимого тепла для города. Реконструкция стадиона „Старт“ и строительство Школы вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова помогут улучшить логистическое удобство объектов не только для Реутова, но и в целом для Московской области», — прокомментировал Тарас Ефимов.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения. Это большая программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.