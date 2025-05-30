Свыше 19 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Подмосковье за 10 лет

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное расширенное заседание в городском округе Одинцово. Депутаты совместно с представителями профильных министерств, фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ФКР), управляющих компаний (УК), ассоциации советов МКД Московской области и общественниками проинспектировали капремонт МКД в бывшем военном городке Кубинка-10 в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам руководителя проекта, здесь уже завершены работы по ремонту системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности, а также отремонтирована система фасадного газопровода.

«Сейчас продолжаются работы по ремонту крыш и фасадов с применением бескаркасной системы утепления. Работы ведутся согласно графику», — рассказал подрядчик.

О том, как ведется реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области, подробнее обсудили уже в актовом зале центра развития детей «Истина». Как отметил председатель комитета Олег Гаджиев, в Московской области самая большая программа капитального ремонта в России — включает более 44 тысяч домов.

«С момента старта региональной программы капитального ремонта прошло более 10 лет. За этот период ремонт проведен в более чем 19 тысяч многоквартирных домов. Действительно, масштаб впечатляет. Но большой объем программы, безусловно, налагает на всех участников ее реализации дополнительную ответственность», — сказал Гаджиев.

Парламентарий отметил, что комитет и депутаты Московской областной думы в своих территориальных округах в постоянном режиме проводят мониторинг состояния сферы капитального ремонта МКД.

«Знаем, что этот год — ключевой для действующей трехлетки, поскольку в нем самый большой объем работ. Поэтому сегодня мы подробнее остановились как раз на том, как ведется работа, какие приоритеты сейчас», — добавил Гаджиев.

Подробнее о результатах реализации программы в Подмосковье, рассказал генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Дмитрий Сватковский.

«Сейчас у нас также стоит задача вовремя сформировать программу на новые три года — 2026-2028. В этот раз у нас появились нововведения. Теперь в каждом районе работает специальный штаб. Также разработана методика обследования технического состояния МКД, которая помогает решить главный вопрос — ремонт дома в правильной очередности, то есть сначала работы должны вестись именно в тех МКД, которые нуждаются в обновлении в первую очередь», — рассказал советник министра ЖКХ Московской области Игорь Тимофеев.

Также в рамках выездного совещания общественники и местные жители смогли задать интересующие вопросы.

«Форматы, когда собираются жители, подрядчики, управляющие компании, представители администрации и профильных министерств очень важны. Они позволяют лучше понять проблемы и потребности жителей, а также распространить успешный опыт на другие объекты. Жители должны точно знать, зачем ведутся работы, что именно делают и когда всё завершится», — подытожил Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.