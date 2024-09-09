Соцработники Подмосковья могут оформить выплату в 20 тыс рублей на аренду жилья

Работники учреждений социального обслуживания Московской области могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей. А если оба супруга являются такими сотрудниками, то семья будет получать 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Летом мы приняли закон о введении такой дополнительной меры поддержки. Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсестрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Так мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье. Предполагается, что такую выплату смогут получать более 900 работников. На эти цели предусмотрено более 134 млн рублей в этом году», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выплата на аренду жилья

Размер выплаты

20 тысяч рублей ежемесячно.

Кто может оформить

Работники организаций социального обслуживания, которые:

не имеют жилых помещений на территории Московской области (а также члены их семьи);

работают в организации социального обслуживания не менее чем на 1,0 полную ставку.

Занимают следующие должности:

помощник по уходу;

медицинская сестра;

врач-психиатр;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

инструктор по лечебной физкультуре;

психолог;

специалист по реабилитационной работе в социальной сфере;

логопед;

младший воспитатель

мастер производственного обучения, преподаватель.

Если супруг такого работника также подходит под эти требования, то семья будет получать 30 тыс. рублей.

Где оформить

На региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.