Председатель Мособлдумы Брынцалов поучаствовал в форуме регионов России и Беларуси

XI форум регионов России и Беларуси завершился пленарным заседанием в Витебске. Итоговое событие объединило свыше 800 делегатов. В мероприятии также принял участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Заседание началось с видеообращения к присутствующим президента России Владимира Путина. Он отметил, что в ходе работы форума подписаны около 250 соглашений и контрактов на общую сумму 24 млрд рублей.

«Важно, что нынешний форум посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Тема — одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии», — заявил президент РФ.

Слова Владимира Путина поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда в своем видеообращении он сказал, что развитие инновационной экономики невозможно без активной позиции регионов, а создание высокотехнологичных предприятий поможет в решении социальных задач: сохранении кадрового потенциала на местах, привлечении молодёжи на производство.

На мероприятии также выступили председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила важность принятия в начале 2024 года стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года, которая определяет целый спектр перспективных направлений совместной работы — от развития высокотехнологичной медицины и искусственного интеллекта до инновационного машиностроения и проектов класса мегасайенс.

И в этой работе опора сделана на уникальную научно-технологическую базу «Курчатовского института», Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, научных центров и академий наук двух государств.

Игорь Брынцалов прокомментировал темы, на которых в рамках пленарного заседания был сделан акцент. Он отметил, что в Московской области продолжат развивать связи научно-исследовательских и образовательных организаций, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия.

«Кроме того, в рамках форума Зарайск подписал соглашение о побратимских связях с Ивановским районом Брестской области. Всего у нас 45 городов-побратимов. Будем не просто работать, а крепко дружить. Этим летом ребята из Беларуси к нам также приедут в рамках туристических программ. Мы этому только рады. Как говорит наш президент: „Россияне относятся к белорусам как к братьям“», — сказал в завершении Игорь Брынцалов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.