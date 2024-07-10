Председатель Мособлдумы Брынцалов: налоговая система станет более справедливой

«Налоговая система станет по-настоящему справедливой, поможет сократить неравенство и обеспечит стабильность для долгосрочных инвестиций. Дополнительные средства, в свою очередь, пойдут на развитие ключевых проектов, которые напрямую влияют на жизнь наших граждан. Это поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование и инфраструктура», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Рост НДФЛ не коснется абсолютного большинства работающих граждан. Изменения не затронут заработка бойцов СВО.

«Московская область занимает лидирующие позиции по многим показателям, в частности, по строительству объектов образования. Нам удалось добиться значительных успехов в модернизации здравоохранения. В регионе выстроена и успешно работает комплексная система социальной поддержки уязвимых категорий граждан, а также семей с детьми. Мы уже достигли серьезных результатов, улучшения ежедневно видят наши жители. После модернизации налоговой системы темпы развития социальной сферы будут только нарастать», — добавил Игорь Брынцалов.

Одним из основных нововведений станет внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ. Для граждан, годовой доход которых ниже 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ не изменится и составит 13%. Для людей с большими доходами вводится ступенчатая шкала налогообложения.

На 5% увеличится налог на прибыль, а ставка НДС останется без изменений. При этом налоговые изменения не коснутся самозанятых и не затронут 95% малого бизнеса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.