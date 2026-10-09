Предприятия Подмосковья открыли двери для школьников и студентов

Более 20 предприятий Московской области участвуют в осеннем этапе Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В течение месяца школьников и студентов ждут сотни экскурсий и знакомство с востребованными профессиями в машиностроении, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье начался осенний этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Предприятия знакомят учащихся школ, колледжей и вузов с достижениями промышленности и востребованными профессиями. Гостям показывают оборудование и заводские музеи, проводят мастер-классы и профориентационные беседы.

Среди участников — корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ВПК «НПО машиностроения», РКК «Энергия» им. С. П. Королева, ЦНИИточмаш, ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка и Раменский приборостроительный завод.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Александр Толмачев подчеркнул, что экскурсии помогают молодежи узнать, как собирают космические корабли и создают высокоточные приборы. Участники знакомятся с предприятиями, куда впоследствии могут прийти на практику, стажировку или работу, общаются с мастерами и инженерами и находят будущих наставников.

Одну из первых экскурсий провели в Реутове для студентов Подмосковного колледжа «Энергия» — крупнейшего учреждения среднего профессионального образования региона. Они посетили выставку истории и достижений НПО машиностроения — ведущей отечественной военно-промышленной корпорации.

Председатель Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора НПО машиностроения Валерий Бунак встретился со студентами и рассказал об оборонной промышленности и направлениях работы предприятия.

«Уже 11 год, как промышленность Подмосковья участвует во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Мероприятия проходят в течение всего месяца, поэтому мы успеваем познакомить очень много школьников, студентов с отраслью», — отметил Валерий Бунак.

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям проводят акцию дважды в год с 2015 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.