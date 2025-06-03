Порядка 1 млрд руб направили на капремонт объектов допобразования в Подмосковье

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о реализации народной программы в части капитального ремонта объектов дополнительного образования. А также совместно с секретарем местного отделения «Единой России» в городском округе Богородский проконтролировал ход строительства новой поликлиники в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В рамках реализации народной программы «Единой России» и в соответствии с наказами граждан, было выделено порядка 1 млрд рублей на капитальный ремонт объектов дополнительного образования Московской области. Эти средства будут направлены на обновление и модернизацию учреждений, что позволит создать комфортные и современные условия для обучения детей и взрослых.

По словам Игоря Брынцалова, в этом году капитальный ремонт идет в 7 учреждениях дополнительного образования, включая детские художественные школы, спортивные секции и центры творчества. Основное внимание уделяется обновлению учебных помещений, оснащению современным оборудованием и улучшению инфраструктуры.

«В Подмосковье функционирует 92 учреждения дополнительного образования. В прошлом году в четырех из них был проведен ремонт. Эти обновления не только улучшили качество образовательных услуг, но и привлекли больше детей к внешкольным занятиям. Создание комфортной среды для развития подрастающего поколения имеет огромное значение, поскольку дополнительное образование играет ключевую роль в формировании их талантов и навыков», — сказал Брынцалов.

Важно, добавил Игорь Брынцалов, контролировать и координировать все этапы работ на объектах, чтобы гарантировать их своевременное завершение, а также обеспечить максимальную безопасность для детей и педагогов, которые будут пользоваться обновленными помещениями.

Так, в рамках рабочей поездки в Богородский городской округ, Игорь Брынцалов совместно с секретарем местного отделения «Единой России» Игорем Сухиным проверил ход капремонта центра дополнительного образования для детей и взрослых — важный социальный объект. Здесь будет проведено полное обновление фасадов, кровли, внутренних помещений и инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Сейчас готовность объекта составляет 35%.

«После завершения ремонта здесь будет реализован проект «Школьная лига», в рамках которого дети смогут заниматься баскетболом, волейболом и футболом. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь этого года, а уже в начале 2026 года жители округа смогут посещать модернизированный центр, где будут проводиться не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия», — пояснил Брынцалов.

Народная программа была принята в 2021 году на выборах депутатов Мособлдумы и включает более 780 тыс. наказов от избирателей.

Программа партии представляет собой «живой документ», который постоянно обновляется и дополняется новыми инициативами жителей.

«Сегодня мы можем подвести предварительные итоги, которые свидетельствуют о значительном продвижении в реализации наших инициатив. В следующем году мы представим избирателям подробный отчет о всех реализованных проектах и мероприятиях», — заключил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.