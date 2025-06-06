Подмосковье сохранило лидерство по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год
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НИФИ Минфина России подвел итоги рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год. Эксперты оценивали регионы по 12 ключевым критериям, включая: доступность и полноту бюджетной информации, своевременность ее публикации, удобство цифровых сервисов для граждан, вовлеченность жителей в обсуждение расходования средств. Московская область вошла в группу А — это обозначает очень высокий уровень открытости финансовых данных. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Сайт Мособлдумы вошел в «библиотеку лучших практик», как пример для других регионов. На сайте системно и регулярно выкладывается вся необходимая информация о бюджете и бюджетном процессе в области.
«Это высшая оценка, подтверждающая прозрачность и доступность бюджетной информации для жителей. Такой результат — доказательство системной работы Правительства региона, депутатского корпуса и всех, кто отвечает за управление бюджетными средствами», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Открытый бюджет — это доверие. Когда люди видят, куда идут их налоги, как распределяются ресурсы на школы, дороги, медицину и соцподдержку, растет вовлеченность граждан в развитие региона», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
С бюджетом Московской области для граждан можно ознакомиться по ссылке.
Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.