Подмосковье сохранило лидерство по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год

НИФИ Минфина России подвел итоги рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год. Эксперты оценивали регионы по 12 ключевым критериям, включая: доступность и полноту бюджетной информации, своевременность ее публикации, удобство цифровых сервисов для граждан, вовлеченность жителей в обсуждение расходования средств. Московская область вошла в группу А — это обозначает очень высокий уровень открытости финансовых данных. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Сайт Мособлдумы вошел в «библиотеку лучших практик», как пример для других регионов. На сайте системно и регулярно выкладывается вся необходимая информация о бюджете и бюджетном процессе в области.

«Это высшая оценка, подтверждающая прозрачность и доступность бюджетной информации для жителей. Такой результат — доказательство системной работы Правительства региона, депутатского корпуса и всех, кто отвечает за управление бюджетными средствами», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Открытый бюджет — это доверие. Когда люди видят, куда идут их налоги, как распределяются ресурсы на школы, дороги, медицину и соцподдержку, растет вовлеченность граждан в развитие региона», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

С бюджетом Московской области для граждан можно ознакомиться по ссылке.

Открытый бюджет.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.