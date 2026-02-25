Подмосковье привлекло более 57 тысяч медиков льготами

Более 57 тысяч медицинских специалистов трудоустроились в Московской области с 2021 года благодаря льготным программам поддержки. В регионе действуют социальная ипотека, компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и выплаты по программе «Земский доктор», сообщает пресс-служба отделения «Единой России» по Московской области.

В Московской области действует комплекс мер социальной поддержки медработников, многие из которых инициированы партией «Единая Россия» и включены в народную программу. Специалистам предоставляют ежемесячные выплаты, компенсируют аренду жилья, помогают с приобретением недвижимости и выделяют земельные участки под строительство дома.

«Кадровая обеспеченность системы здравоохранения — наш абсолютный приоритет и одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.

Медикам компенсируют до 30 тысяч рублей за аренду жилья и до 45 тысяч рублей для супружеских пар — в зависимости от удаленности муниципалитета. По программе «Социальная ипотека» государство оплачивает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и погашает основной долг в течение десяти лет. В 2025 году участниками программы стали более 160 медиков, всего за время ее действия — свыше двух тысяч.

В Королеве сертификаты получили 67 специалистов. Врач-педиатр Валерия Никитина приобрела квартиру для семьи благодаря программе и компенсации аренды в период оформления ипотеки.

Еще одной мерой остается предоставление земли врачам. В 2025 году выдано 173 участка, а с 2021 года — около 2,6 тысячи. В Зарайске с 2022 года медикам передали 25 участков. Акушер-гинеколог Ирина Афонина отметила, что господдержка позволила семье направить сэкономленные средства на строительство дома.

По программе «Земский доктор» специалисты, переезжающие в малые города и поселки, получают до 1,5 млн рублей, средний медперсонал — до 750 тысяч рублей. В Подмосковье по ней трудоустроились почти 2,8 тысячи человек, в том числе около 240 — в 2025 году.

За пять лет в регионе также построили порядка 60 объектов здравоохранения и модернизировали десятки медучреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.