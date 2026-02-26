Подмосковье начнет строить развязки и съезды на ЦКАД в 2026 году

Строительство двух развязок и трех съездов на ЦКАД начнется в Подмосковье в 2026 году в рамках масштабной дорожной программы. Также в регионе отремонтируют более 1,3 тыс. муниципальных и 186 региональных дорог, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2026 году в Московской области планируют привести в порядок 1384 муниципальные дороги протяженностью свыше 738 км и 186 региональных трасс общей длиной 626 км. Общий объем финансирования ремонта превысит 24 млрд рублей.

«Дорожная тема для Подмосковья – это ежедневное качество жизни миллионов людей. За предыдущие пять лет, с 2021 года, было отремонтировано порядка 7,5 тыс. дорог общей протяженностью свыше 7,8 тыс. км. Все объекты включены в Народную программу «Единой России» по наказам жителей», — отметил Игорь Брынцалов.

Отдельное внимание уделят крупным стройкам. В 2026 году запланировано возведение 102 дорожных объектов с финансированием около 40 млрд рублей.

«Мы планируем запустить сразу несколько знаковых объектов. Это путепроводы в Апрелевке и Опалихе, реконструкция Пироговского шоссе, открытие двух пешеходных переходов через железную дорогу в Одинцово», — пояснил парламентарий.

Также стартует строительство развязок на ЦКАД с Фряновским и Щелковским шоссе, на трассе М-12 с А-107 и М-7 «Волга», а также новых съездов в Субботино, Софрино и Львовском. В планах — Лыткаринский путепровод, расширение М-4 «Дон» и Северный обход Истры. Ряд объектов, включая дорогу Путилково — Пятницкое шоссе и работы на Каширском шоссе, выйдут на финишную прямую в 2027 году.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.