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Почти 600 подмосковных семей с детьми-инвалидами получили компенсацию ОСАГО

Семьи, проживающие в Московской области и получившие автомобиль в соответствии с медицинскими показаниями для транспортировки ребенка-инвалида, могут оформить компенсацию 50% стоимости ОСАГО. Выплата предоставляется раз в год. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, данная льгота предусмотрена региональным законодательством.

«С начала 2024 года меру поддержки получили свыше 590 семей. Это дополнительное подспорье помимо остальных пособий. Рассмотрим пример. Допустим, если полис ОСАГО куплен за 9 000 рублей, министерство социального развития Московской области вернет семье 50% от этой суммы, то есть 4 500 рублей», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что оформить компенсацию можно через региональный портал госуслуг или обратившись в территориальное подразделение министерства социального развития Подмосковья.

В проактивном режиме компенсация предоставляется:

при установлении ребенку-инвалиду федеральным учреждением медико-социальной экспертизы медицинских показаний для приобретения транспортного средства;

в случае истечения срока действия страхового полиса, в соответствии с которым компенсация была предоставлена ранее.

Вместе с заявлением необходимо подать документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка;

страховой полис — согласно условиям которого, собственником транспортного средства является ребенок-инвалид или заявитель, страхователем является заявитель.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. Выплата компенсации осуществляется в течение 30 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.