Почти 3 тыс школьных наборов подарят будущим первоклассникам в Подмосковье в 2025 г

С 1 апреля в школах Подмосковья стартовала запись в первый класс. Предусмотрены разные варианты подачи заявления — это можно сделать как очно, так и дистанционно — через региональный портал госуслуг. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, для семей региона это новый, интересный этап, который несет за собой и дополнительные расходы, поэтому со стороны властей для семей будущих первоклассников и самих ребят предусмотрены меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Ожидаем, что за парты подмосковных школ 1 сентября 2025 года впервые сядут свыше 106 тыс. детей. Наша задача — помочь нашим семьям, особенно многодетным, малоимущим, а также семьям участников спецоперации подготовить ребят к этому. Ведь все мы знаем, сколько всего нужно школьнику — и набор канцелярии, и рюкзак, и школьная форма. И, конечно, чтобы все это было красивым и радовало глаз. Так, в этом году мы планируем подарить будущим первоклассникам порядка 3 тыс. подарочных наборов со всем необходимым для учебы», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Кроме того, как добавил парламентарий, в течение учебного года школьники могут пользоваться следующими привилегиями — бесплатно получать горячее питание в школе, покупать билет на проезд в автобусе или электричке со скидкой. Дети из многодетных семей могут бесплатно посещать музеи, выставки, парки. Дети участников спецоперации — бесплатно ходить в секции и кружки в своих школах.

«Все это важно для комфортной учебы наших детей. Но нельзя забывать о самом любимом ребятами периоде в течение учебного года — каникулах. В 2025 году в рамках реализации летней оздоровительной кампании детей будет предоставлено свыше 4 тысяч путёвок в лагеря. Льгота предусмотрена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Напомню, что дети участников спецоперации, как и в прошлые годы, смогут бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново», расположенном в Наро-Фоминском городском округе», — сказал Игорь Брынцалов.

Меры поддержки школьников

Выплата на школьную форму — предоставляется в проактивном режиме

Многодетным семьям выплачивается по 3 тысячи рублей на каждого школьника. Если выплата не поступила — заявление можно заполнить на РПГУ в разделе «Предоставление выплаты на обучающегося».

Многодетным семьям с невысокими доходами — меньше 19,3 тысячи рублей на человека — доплачивают еще 7 тысяч рублей. Общая сумма составит 10 тысяч рублей. Если выплата не поступила — заявление можно заполнить на РПГУ в разделе «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье».

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов с доходом меньше 28 953 рублей на человека, выплачивается более 13 тысяч рублей. Если выплата не поступила — заявление можно заполнить на РПГУ в разделе «Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду».

Рюкзак первоклассника

Детям из малоимущих семей дарят наборы будущим первоклассникам в комплекте с рюкзаком, если:

ежемесячный доход семьи меньше 19,3 тыс. рублей на человека

ребенок поступил в 1 класс школы Подмосковья

прописка у ребенка и одного из родителей в Московской области

Прием заявлений осуществляется с 10 августа по 1 октября года, в котором ребенок принят на обучение.

Если набор не принесли — необходимо подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуг» в разделе «Скоро в школу».

Льготы на проезд

Льготный проезд на общественном транспорте Московской области предоставляется всем школьникам, проживающим в Подмосковье, при наличии карты «Стрелка». Учащиеся ездят по тарифам со скидкой 50%, а начиная с 36-й поездки — скидка предоставляется в размере 99%.

Заявление и всю документацию можно подать в кассы ГУП МО «Мострансавто».

Также подмосковные школьники с 1 сентября по 15 июня могут ездить со скидкой 50% на пригородных поездах.

Для оформления льготы заявление подавать не нужно, необходимо представить справку из школы при покупке билета в кассе.

Бесплатное питание

Все учащиеся начальной школы получают однократное бесплатное горячее питание в школе.

Дети льготных категорий — из многодетных семей, дети с инвалидностью, дети участников спецоперации и дети-сироты — получают в школе, которой учатся, бесплатные завтраки и обеды.

Отдых в каникулярный период

Отдельные категории детей — с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, дети-инвалиды, дети-сироты, дети участников спецоперации и из освобождённых регионов, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации — могут рассчитывать на бесплатную путёвку в лагерь.

Также для некоторых категорий семей возможна компенсация части расходов на оплату детского отдыха:

если доход не превышает прожиточный минимум в Московской области, компенсируют 100% стоимости путевки

если среднедушевой доход больше прожиточного минимума, размер компенсации составит от 50% до 90%

Перед покупкой путевки уточните в самом лагере, есть ли у них возможность получения компенсации. Деньги вернут после покупки путевки и окончания смены.

Подать заявление на получение бесплатной путевки или компенсации можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей».

Еще бесплатную путевку в детский лагерь на каникулы могут получить многодетные семьи.

Путевка предоставляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Подробная информация — в администрации вашего городского округа. Заявление подается на РПГУ в разделе «Отдых детей в каникулярное время».

Литвиново

Дети участников СВО направляются на отдых в лагерь «Литвиново» Наро-Фоминского городского округа.

Требования:

возраст от 7 до 15 лет

наличие постоянной или временной регистрации в Московской области у ребёнка, регистрация папы на выдачу путевки не влияет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.