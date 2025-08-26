Почти 3 тыс долгостроев восстановили и достроили в Подмосковье за 5 лет

В Московской области ведется большая работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Приоритетными, как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, являются объекты, которые находятся в центре города и внутри жилых кварталов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«За последние 5 лет в Подмосковье ликвидировано свыше 6 тыс. проблемных объектов. Из них порядка 3 тыс. — приведены в соответствие требованиям законодательства, восстановлены и достроены», — привел Брынцалов данные.

Спикер регионального парламента добавил, что такой объект — многоуровневый подземный паркинг в жилом комплексе «Новокосино-2» в Реутове — будет достроен уже в этом году. Это, по словам Игоря Брынцалова, последний долгострой в округе. В ходе своей рабочей поездки вместе с главой округа Филиппом Науменко посетил объект и посмотрел, на какой стадии работы.

«Объект долгожданный для жителей этого дома и всего микрорайона. Из-за недобросовестности предыдущего застройщика он был заброшен. Спасибо „НПО Машиностроения“, что они, как градообразующее предприятие, включились в решение проблемы и своим ресурсом — силами дочерней строительной компании — достраивают его. Помним, что до второго этажа здесь была вода. И многие говорили, что объект невозможно „реанимировать“. Сегодня это сделано руками предприятия, мы видим, что готовность высокая», — сказал Игорь Брынцалов.

Парламентарий подчеркнул, что также решен вопрос с заменой грузовых лифтов в жилых домах, без чего запуск паркинга невозможен. Тут подключили ресурс региона — вышли на Фонд капитального ремонта, который профинансировал работы. И с сентября лифты начнут заменять на новые.

О том, что осталось доделать непосредственно по паркингу, подробнее рассказал директор «ПСК НПО Машиностроения» Константин Байгушев.

«На сегодня на 80% выполнены отделочные работы, на 90% — по инженерным сетям. Начинаем заниматься пусконаладочными работами. Также занимаемся благоустройством, которое ориентировочно к концу сентября должны закончить. Ориентируемся на то, что к концу этого года все работы завершим и займемся оформлением документов. И в первые месяцы 2026 года откроем паркинг», — поделился он планами.

Как добавил в завершении Игорь Брынцалов, с вводом паркинга в округе на 1 547 мест увеличится количество парковочных мест и кто живет в микрорайоне, смогут иметь здесь свое машино-место, комфортное, со всеми необходимыми условиями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.