Партия «Единая Россия» продлила регистрацию на праймериз в Подмосковье

Партия «Единая Россия» продлила до 14 мая регистрацию кандидатов на предварительное голосование в Подмосковье. Решение принято из-за большого числа желающих участвовать в отборе перед выборами в Госдуму и Мособлдуму, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Регистрация кандидатов изначально должна была завершиться 30 апреля. По словам Владимира Якушева, по всей стране документы на участие в предварительном голосовании подали более 4 тыс. человек, а конкурс превысил девять человек на место.

«От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды „Единой России“», — отметил секретарь генсовета Владимир Якушев

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области на предварительное голосование заявились уже 845 человек. Из них около 20% — действующие депутаты. Также документы подали 55 участников СВО, в том числе первая женщина — участница СВО Людмила Болилая, награжденная президентом Звездой Героя.

По словам Брынцалова, выборы в Госдуму в Подмосковье вновь совмещены с кампанией в Мособлдуму. В 2026 году процедура предварительного голосования пройдет полностью онлайн — без счетных участков и бумажных бюллетеней, как это было пять лет назад. Уже зарегистрировались более 410 тыс. избирателей, тогда как в 2021 году онлайн проголосовали 237 тыс. человек.

Предварительное голосование пройдет на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через портал Госуслуги. Регистрация избирателей открыта до 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“, — сказал Воробьев.