Палата молодых законодателей РФ провела онлайн-встречу с депутатами из Турции

Накануне прошла встреча с депутатами Великого национального собрания Турции, посвященная развитию международных молодежных межпарламентских отношений. Темой обсуждения стало проведение двусторонней встречи с молодыми турецкими коллегами-депутатами, а также создание группы дружбы между молодыми депутатами. Все инициативы уже взяты в работу. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Мособлдуме.

Также турецкие участники поделились интересным фактом: из 600 депутатов турецкого парламента 200 — молодежь до 35 лет.

«Участники сегодняшней встречи договорились о проведении очного визита делегации от палаты молодых законодателей в Стамбул. Там мы планируем обменяться успешными практиками и перенять опыт турецких коллег для его внедрения в нашу работу. Этот шаг открывает новые перспективы для молодежного парламентаризма и межкультурного взаимодействия», — отмечает и. о. председателя палаты молодых законодателей Лев Закиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.