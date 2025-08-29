Около 600 молодых педагогов получают дополнительные выплаты в Подмосковье

В соответствии с принятым Мособлдумой законом, с этого года в сфере образования региона была введена новая категория — молодые работники. Это студенты колледжей или вузов, которые начали трудиться в качестве педагогического работника уже во время учебы. Для такой категории установлена дополнительная выплата — 3 тысячи рублей ежемесячно. Получателями этой выплаты стали уже порядка 600 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Московской области особое внимание уделяется привлечению на работу педагогов. Наша задача — создать для них максимально комфортные условия, чтобы они не просто приходили на работу, а оставались у нас надолго, строили свою карьеру и жизнь здесь, в Подмосковье», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что для этого в области действует комплексный набор мер поддержки. Это, в частности, помощь с жильем в рамках социальной ипотеки, ежемесячные выплаты на аренду жилья, материальная поддержка. Уже в этом новом учебном году в школы Подмосковья придут порядка 1200 молодых учителей.

«Если после того, как молодые работники закончат обучение, они также пойдут работать педагогом, то они смогут получить уже статус молодого специалиста и соответствующие уже для этой категории меры поддержки. В частности, предусмотрены подъемные в размере 150 000 рублей. На сегодняшний день такое пособие получают около 2000 молодых специалистов. Уже на старте учебного года выплату получили 152 человека», — добавил спикер Мособлдумы.

Выплаты молодым специалистам-педагогам в Московской области

6 тыс. рублей ежемесячно (5 тысяч рублей — региональные + 1 тысяча рублей — федеральные);

150 тыс. рублей «подъемные» (50 тыс. рублей специалист получает при приеме на работу, 100 тыс. рублей — по окончании второго года. При этом получивший пособие молодой педагог обязан отработать учителем 3 года).

Выплаты молодым работникам

3 тысячи рублей ежемесячно на период обучения и преподавания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья – ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.