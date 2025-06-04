Около 40 тыс человек обратились в подмосковный пункт отбора на военную службу по контракту с апреля

В Балашихе свою работу продолжает Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Здесь помогут оформить документы, пройти медкомиссию, получить консультацию юриста или банковского работника. Опытные инструкторы, среди которых ветераны боевых действий, обучат основам военной подготовки и первой помощи — для этого центр оснащен всем необходимым инвентарем. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

«Свыше 39,5 тыс. человек обратились в областной пункт отбора с апреля 2023 года. Подали заявление на заключение контракта — свыше 36 тыс. из них. Мы понимаем, что сделать такой шаг нашим землякам помогают действующие на уровне региона меры поддержки — причём мы постоянно совершенствуем их перечень. В ходе только последних двух заседаний Думы мы приняли законы, направленные на поддержку наших героев и их семей: об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест, о заключении социального контракта в приоритетном порядке с некоторыми категориями граждан, среди которых — участники СВО и их родные. И мы эту работу продолжим», — подчеркнул секретарь подмосковной «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Помимо того, для контрактников в Подмосковье предусмотрены выплаты. Например, при заключении контракта с 1-й танковой армией она составит 3 млн рублей. Также бойцу назначается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.