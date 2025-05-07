Около 300 экспедиций проведут поисковики Подмосковья в 2025 году

В Московской области действует 12 поисковых объединений, объединяющих 113 отрядов и более 3 тысяч человек. В 2024 году поисковики Подмосковья провели более 380 экспедиций, 94 из них — на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Благодаря проекту «Битва за Москву» проведено 10 экспедиций и организовано 50 «Уроков Мужества», в культурных и образовательных учреждениях области.

На подмосковной земле были найдены и с почестями захоронены останки 207 бойцов, установлены имена и судьбы 8 защитников Родины.

А в масштабах всей России и союзных государств поисковики Подмосковья подняли останки 388 воинов, вернули имена 19 героям, нашли родственников 10 бойцов и обеспечили достойное погребение 376 защитников Отечества.

В рамках проекта «Судьба Солдата» на территории Московской области поисковикам онлайн поступило более 169 обращений от родных по установлению судеб воинов, 11 заявок от коллег-поисковиков, проведено 8 встреч с родственниками, а за весь период работы проекта в Подмосковье поступило онлайн 1244 обращения от родных по установлению судеб воинов, 920 обращений из социальных сетей, 564 обращения напрямую в поисковые отряды, 250 заявок через видеоконференции.

В преддверии Дня Победы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил благодарность поисковым движениям за их большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Выражаю глубочайшую признательность тем, кто возвращает нам имена Героев, кто восстанавливает связь поколений и сохраняет историческую правду о Великой Отечественной войне. Ваш труд — это миссия, которая позволяет тысячам семей узнать судьбу своих родных, отдавших жизнь за Родину. Это напоминание всем нам, какой ценой досталась Победа. Это урок мужества для молодого поколения, которое должно помнить и чтить своих Героев», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» более тысячи человек посетили передвижную выставку уникальных архивных документов.

«В юбилейном 2025 году вас ждет еще больше работы: запланированы 300 экспедиций, в том числе 90 в Московской области, пройдут 50 «Уроков Мужества» и продолжится проект «Судьба Солдата». Вы оживляете страницы истории, дарите покой семьям и напоминаете всем нам, что никто не забыт и ничто не забыто», — добавил Игорь Брынцалов.

Проект «Судьба солдата»

Онлайн-проект, призванный помочь в розыске и установлении фронтовой судьбы участников Великой Отечественной войны. В ряде случаев удается найти информацию о воинах, вернувшихся с фронта живыми — наградные листы, боевой путь и другую информацию.

Чтобы установить фронтовую судьбу своего родственника, необходимо обратиться к семейным архивам, вспомнить, что рассказывали о бойце родные, внимательно изучить документы, фотографии, награды, восстановить и аккумулировать всю возможную информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.