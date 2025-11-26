Около 12 млрд рублей выделят на госпрограмму «Спорт Подмосковья» в 2026 году

В проекте бюджета Московской области на 2026 год на развитие спорта в Подмосковье предусмотрено порядка 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Создание условий для регулярных занятий физкультурой и спортом жителям нашего региона, в том числе гражданам с ограниченными возможностями здоровья, подготовка спортивного резерва для сборных команд области, развитие спорта высших достижений — приоритетные задачи госпрограммы «Спорт Подмосковья». Мы также ставим цели стимулировать тренеров для работы в данной сфере и спортсменов для достижения высоких результатов. И, конечно, совершенствовать материально-техническую базу наших спортивных учреждений. Где необходимо — проектируем и строим новые объекты», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Линара Самединова подробнее остановилась на подготовке спортивного резерва — порядка 10 миллиардов рублей планируется направить в следующем году на это направление.

«Сюда входят средства на укрепление материально-технической базы спортивных организаций, стимулирование наших спортсменов и их тренеров. Так, только на стипендии губернатора Московской области членам спортивных сборных команд Московской области за достижение спортивного результата — предусмотрено более 100 миллионов рублей. Помимо того, на будущий год запланировано 800 миллионов рублей на питание и проживание спортсменов и членов команд. Причем впервые за долгое время нормы будут повышены: на проживание они составят от 2 900 до 3 400 рублей на человека в сутки, на питание — от 2 100 до 2 700 рублей», — подчеркнула депутат.

Кроме этого, по ее словам, около 1,8 миллиарда рублей в 2026 году планируется направить на развитие физической культуры и спорта в Московской области.

«Средства запланированы на модернизацию и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта: в следующем году в 20 муниципалитетах будет закуплена техника для содержания 35 спортивных объектов — ледозаливочные машины, ратраки, снегоходы и тракторы. Проведение капитального ремонта муниципальных объектов — в 2026-м планируем привести в порядок 2 объекта спорта: стадионы „Сатурн“ в Раменском и „Спартак“ в Щелково. Также данная подпрограмма предусматривает финансирование создания „умных“ спортивных площадок — современных комплексов, оснащенных интерактивным оборудованием, доступом к Wi-Fi и QR-кодами. Планируется в следующем году оборудовать такие в пяти муниципалитетах области — в Балашихе, Пушкинском, Рузе, Чехове, Подольске», — отметила Линара Самединова.

Она также добавила, что ГП «Спорт Подмосковья» включает в себя финансирование программы для тренеров, переехавших на село. Целью программы является привлечение специалистов в сфере физической культуры и спорта в малые населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, где не хватает квалифицированных кадров.

«Программой предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей работнику, заключившему в сельской местности трудовой договор с физкультурно-спортивной организацией на замещение должности тренера на срок не менее 5 лет. Московская область является пилотным регионом, где проект реализуется, начиная с 2025 года. В соответствии с проведенным мониторингом на следующие три года предполагается ежегодно замещение 3 вакантных должностей», — проинформировала Линара Самединова в заключении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.