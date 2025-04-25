Около 10 тыс жителей Подмосковья, подвергшихся радиации, получат выплаты

Дата посвящена трагическим событиям на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в мире техногенной катастрофе. В 2025 году на эти цели предусмотрено свыше 26 млн. рублей, выплату получат порядка 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Благодаря подвигу пожарных, военнослужащих, медиков и других специалистов ядерной промышленности масштабы аварии удалось минимизировать. Они приняли первый удар на себя, рискуя здоровьем и жизнью. Низкий поклон героям-ликвидаторам за подвиг ради спасения человечества! Светлая память жертвам тех трагических событий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов рассказал, что гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации и получающим пенсию, к памятной дате предусмотрена выплата материальной помощи.

Меры поддержки Московской области для граждан, подвергшихся воздействию радиации:

компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Оформить можно на региональном портале госуслуг

бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области, г. Москвы и Московском метрополитене по социальной карте жителя Московской области.

ежегодная материальная помощь в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях

С полным перечнем мер соцподдержки, которые Отделение Социального фонда предоставляет пострадавшим от радиации гражданам, можно ознакомиться на сайте СФР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.