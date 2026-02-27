ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье подтвердила лидерство в рейтинге

Заместитель гендиректора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Дубны Павел Грек отметил, что это первая и одна из самых передовых особых экономических зон Подмосковья.

«У нас особая экономическая зона технико-внедренческого типа, она создана для поддержки и развития высокотехнологичных компаний. Государственная поддержка резидентов и создание благоприятной инфраструктуры способствуют укреплению производственного потенциала страны, снижению зависимости от иностранных технологий и продуктов, достижению промышленного суверенитета. Это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России» и цель, обозначенная Президентом Владимиром Путиным», — отметил Павел Грек.

Сегодня в ОЭЗ создано более 11 тыс. рабочих мест. В настоящее время достраивается пятая очередь инфраструктуры, которая уже в этом году примет новых резидентов. К 2035 году число компаний планируется увеличить до 200, а штат сотрудников — до 16 тыс. человек.

Среди крупнейших резидентов — корпорация «ПРОМТЕХ», специализирующаяся на авиастроении, фармпроизводство «ПСК Фарма», а также завод «ЭНКОР», выпускающий электротехническое оборудование для РЖД и метрополитена. Развитие зоны способствовало строительству городской больницы, двух детских садов, физкультурного комплекса «Радуга» и мостового перехода через Волгу.

Предприятия ОЭЗ сотрудничают с Федеральным университетом «Дубна», проводят хакатоны и конференции молодых ученых для привлечения кадров.

19 февраля партия «Единая Россия» провела в Екатеринбурге первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!». Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что на развитие промышленности направлено более 300 млрд рублей инвестиций, а в новой народной программе появится отдельный раздел о промышленности и технологическом суверенитете. В Подмосковье пятилетняя программа выполнена более чем на 90%, а по итогам 2025 года экономика региона росла быстрее среднероссийских темпов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.