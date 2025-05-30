Одна из УК Богородского округа нашла метод борьбы с настенным вандализмом

В рамках рабочей поездки депутат Мособлдумы Марк Черемисов встретился с руководителем одной из управляющих компаний в Богородском округе — «Уютный дом». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам депутата, компания заслуженно занимает лидирующие позиции. Марк Константинович регулярно бывает на их объектах и каждый раз отмечает высокий уровень организации, внимание к деталям и ответственное отношение к жилому фонду.

На этот раз вместе с генеральным директором Сергеем Тюрниковым осмотрели дома в микрорайоне Старое Заречье г. Ногинск.

В подъездах одного из девятиэтажных МКД по адресу: ул. 28 Июня, дом №1 идет текущий ремонт первых и вторых этажей. Если раньше стены украшали рисунками в фирменном стиле компании, то теперь принято новое решение — декоративная штукатурка. Это не просто эстетично, но и практично: неровная поверхность защищает от вандализма, поскольку на ней уже сложнее что-то нарисовать или нанести граффити.

Также обновлена входная группа. Двери визуально напоминают пластиковые, хотя на самом деле – это железные конструкции со стеклом, которые обеспечивают безопасность и современный внешний вид.

Также проверяющие отметили качественное выполнение работ по отделке — стены выровнены, всё аккуратно оштукатурено и покрашено, потолки идеально побелены. В каждом элементе чувствуется профессиональный подход и уважение к жильцам.

«Управляющая компания делает действительно много — и это видно. Но сохранить сделанное возможно только при участии непосредственно самих жителей. Уважайте труд людей, которые стремятся сделать ваш дом лучше», – подчеркнул депутат.

Ранее в Богородском округе подъездов, требующих обновления, было более четырёх тысяч. За шесть лет программы и с учетом 24-го года уже отремонтировано 65% от общего числа. В планах этого года – 73 подъезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», - сказал Воробьев.