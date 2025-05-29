Очрередной гуманитарный конвой от КПРФ ушел на Донбасс и в Курск

Конвой приурочен и посвящен 80-летию Великой Победы и Международному дню защиты детей.

Граждане Подмосковья, Москвы и многих других регионов, а также трудовые коллективы, партийные отделения внесли свою помощь в формирование груза.

«Этот очередной гуманитарный конвой мы отправили на Донбасс и в Курск — в помощь нашим бойцам на СВО. Мы все сплотились и понимаем, что только так будет достигнута Победа. Все подмосковные партийные организации участвуют в формировании конвоев с 2014 года. 11 лет большой работы. Мы не остановимся и будем дальше помогать, как бойцам на СВО, так и их семьям», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов.

Он также рассказал, что депутаты-коммунисты регионального парламента, аппарат фракции КПРФ вносят большой вклад в формирование гуманитарных конвоев.

«Необходимые виды продовольствия, лекарств, медикаментов, а также маскировочные сети, противодроновая защита, квадрокоптеры и другие виды снаряжения, оборудования и техники специального назначения — вот состав конвоя, который так необходим там, на передовой и в приграничье. Вновь идет большая партия кроссовых мотоциклов и автомобилей повышенной проходимости. На фронт отправляются и письма школьников, в которых дети желают бойцам СВО скорой победы и возвращения домой!», сказал парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.