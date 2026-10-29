На платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрировались более 70 тыс человек

Платформа «Волонтеры Подмосковья» объединяет более 70 тыс. человек и порядка 160 молодежных добровольческих организаций. Эти данные председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов привел ко Дню волонтера, который отмечают в регионе 29 октября, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

День волонтера отмечают в Подмосковье ежегодно 29 октября. Мособлдума установила праздничную дату в 2017 году.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов сообщил, что на федеральной платформе Добро.РФ зарегистрировано свыше 207 тыс. волонтеров из Подмосковья. На платформе «Волонтеры Подмосковья» — более 70 тыс. человек и порядка 160 молодежных организаций в сфере добровольчества.

Среди крупнейших объединений он назвал «Волонтеры Культуры» — более 22 тыс. добровольцев, «Волонтеры Медики» — более 15 тыс. и «Волонтеры Победы» — более 6 тыс. человек.

Брынцалов подчеркнул, что труд добровольцев служит примером для тысяч молодых людей. Волонтеры помогают семьям участников специальной военной операции, работают в больницах, на патриотических акциях и крупных мероприятиях.

«Депутатский корпус продолжит работать над тем, чтобы ваша деятельность получала достойную поддержку», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он перечислил предусмотренные меры поддержки: обеспечение питанием, предоставление помещений во временное пользование, оплату проезда. Добровольцы также могут за счет региональных средств застраховать жизнь или здоровье либо получить компенсацию за уже оформленную страховку. На 2026 год число застрахованных волонтеров составило порядка 1,5 тыс. человек.

В регионе регулярно проводят обучение добровольцев. В 2025 году состоялось 24 образовательных мероприятия, а к концу лета 2026 года — уже 42.

Чтобы стать волонтером Подмосковья, необходимо зарегистрироваться на платформе volonter.mosreg.ru и выбрать муниципальный штаб или направление деятельности.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.