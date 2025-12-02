Мособлдума утвердила поддержку 480 ресурсных семей в Московской области в 2025 году

Ресурсные семьи в Московской области получили государственную поддержку с 2025 года. В регионе насчитывается 480 таких семей, которые временно заботятся о детях в трудной жизненной ситуации, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Помощь включает денежные выплаты и комплексное сопровождение, направленное на возвращение детей в биологические семьи или подбор постоянных приемных семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума год назад приняла закон о развитии института ресурсных приемных семей в Московской области. Ресурсные семьи временно принимают детей для профилактической работы с родителями и последующей передачи ребенка на воспитание или подбора постоянной замещающей семьи.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов пояснил, что в ресурсных семьях дети чувствуют себя комфортнее, чем в семейных центрах. В Московской области сейчас 480 таких семей. С первого дня устройства ребенка органы опеки, службы сопровождения и социальные службы оказывают комплексную помощь приёмным и биологическим семьям.

Депутат рассказал о размере денежных выплат на содержание детей в ресурсных семьях с 2025 года в зависимости от возраста ребенка. Например, детям до 12 месяцев выплачивается 23,8 тысячи рублей, детям от 12 до 18 месяцев и до 12 лет — около 18,8 тысячи рублей, а подросткам от 12 до 18 лет — 19,6 тысячи рублей. На эти меры поддержки из бюджета региона планируется выделять ежегодно 32,7 миллиона рублей.

Кроме того, Брынцалов сообщил о дополнительных мерах поддержки детей-сирот и приемных семей в Московской области. В 2026 году на ежемесячные выплаты детям в государственных соцучреждениях планируется выделить более 8 миллиардов рублей. На вознаграждения приемным родителям и выплаты семьям — более 5 миллиардов рублей. Также предусмотрено около 3,7 миллиарда рублей на обеспечение жильем детей-сирот.

Материальная поддержка приемных семей включает ежемесячные выплаты на содержание детей, вознаграждения приемным родителям, компенсации на отдых и единовременные пособия при устройстве детей в семьи. Для детей-сирот предусмотрены стипендии и бесплатный проезд на общественном транспорте Московской области и Москвы.

Обеспечение жилой площадью детям-сиротам и лицам из их числа осуществляется путём предоставления благоустроенных домов или квартир площадью не менее 27 квадратных метров, соответствующих условиям населенного пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.