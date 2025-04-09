Мособлдума рассмотрит закон о трудоустройстве ветеранов СВО в рамках квотирования

В Мособлдуме планируют внести изменения в закон «О квотировании рабочих мест», согласно которым меняются условия выполнения квоты по трудоустройству ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, согласно действующему закону работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в размере 1% от среднесписочной численности работников. В категорию, в том числе входят ветераны боевых действий.

«Мы же хотим дополнить закон следующей нормой — для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек — устанавливается квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении с ним трудового договора. Обеспечить трудоустройство наших бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации — задача, которую ставит наш президент Владимир Путин. И в Подмосковье мы стараемся данное поручение выполнять. Так, губернатор Андрей Воробьев запустил продолжение проекта «Время Героев» — «Герои Подмосковья». Чтобы те, кто возвращается из зоны СВО, могли найти себя в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях. Изменения в закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий — еще один важный шаг в этом направлении», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов добавил, что рассмотреть законопроект планируется на ближайшем заседании Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.