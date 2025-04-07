Мособлдума рассмотрит присвоение Орехово-Зуево звания «Город трудовой доблести»

Мособлдума на ближайшем заседании, которое пройдет 10 апреля, рассмотрит обращение к президенту РФ о присвоении Орехово-Зуево почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Такое предложение поступило к нам от органов местного самоуправления городского округа. В годы Великой Отечественной войны рабочие и служащие города были объявлены мобилизованными на трудовой фронт, работая по 11 часов при 6-дневной рабочей неделе без отпусков. Из-за нехватки мужчин, ушедших на фронт, в качестве рабочих на городские предприятия нанимали женщин и подростков с 14 лет. Наибольших достижений в выпуске продукции для Красной Армии добился Ореховский хлопчатобумажный комбинат, выпускавший в годы войны ткани военного назначения. Весомый вклад в достижение Победы внесли и другие предприятия города», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Так, завод «Карболит» кроме оборонной продукции выпускал бакелитовые изделия, автокранные детали, радиодетали и другие изделия. А завод № 6 выпускал детали для текстильных фабрик, стаканы для ручных гранат, корпуса для зажигательных бомб.

Игорь Брынцалов отметил, что «специалисты Российской академии наук изучили исторические документы и подтвердили, что предприятия и жители Орехово-Зуево внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается Указом Президента. Это почетное звание присвоено Коломне, Ступино и Подольску.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.