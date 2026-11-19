Мособлдума освободила ветеранов боевых действий от транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил и продлила льготу для участников специальной военной операции (СВО).

Депутаты внесли изменения в областные законы на четвертом заседании. Ранее ветераны боевых действий могли не платить транспортный налог за одну машину мощностью до 150 лошадиных сил. Для участников СВО региональная льгота распространяется на один легковой автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.

«Ранее для ветеранов боевых действий действовала льгота на одно транспортное средство мощностью до 150 л.с. Теперь условия для них улучшаются. Принятые меры направлены на дополнительную поддержку тех, кто защищает интересы страны. Ожидается, что получателями налоговой льготы станет две тысячи человек», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Если в семье участника СВО несколько транспортных средств, на одно можно оформить федеральную льготу, а на другое — региональную, если они подходят под условия.

Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, в любой налоговый орган, в многофункциональном центре «Мои документы» или через отделения «Почта России».

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