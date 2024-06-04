Мособлдума провела заседание для инвесторов по вопросам предоставления льгот

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел для предпринимателей в Реутове открытую трибуну по вопросам предоставления в Московской области налоговых льгот инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Вопросы предпринимателей касались в основном реализации в Подмосковье права на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль организаций и прежде всего возможности такого вычета при безвозмездной передаче имущества образовательным организациям региона.

Право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в Московской области действует с 2019 года. Виды расходов, которые можно учесть для получения ИНВ в Московской области расширяются.

Так, в апреле принят закон Московской области, позволяющий получить ИНВ при безвозмездной передаче имущества колледжам, которые готовят необходимые для экономики Московской области кадры.

Право на инвестиционный налоговый вычет при передаче имущества образовательным учреждениям действует на сегодняшний день в 27 регионах Российской Федерации. При этом по оценке предпринимателей принятый в Московской области механизм предоставления ИНВ один из наиболее удобных.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин рассказал об основных правилах применения этого вида ИНВ. По его словам, налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в региональный бюджет, на величину, составляющую 10 процентов суммы расходов.

«При этом ограничения по размеру вычета из бюджета субъекта РФ установлены в размере 100% суммы расходов текущего периода. Расходы — в виде стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного образовательным организациям, в целях применения инвестиционного налогового вычета могут составлять не более 50 миллионов рублей за налоговый период», — пояснил он.

Представитель министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Никита Тронь высказал уверенность в том, что новый вид ИНВ поможет значительно обновить материально-техническую базу в колледжах Московской области и поспособствует появлению высококвалифицированных кадров в Подмосковье.

Вопросы, заданные в ходе общественных слушаний, в основном касались практики применения ИНВ: какие документы необходимо предоставить для его получения, на какие профессии распространяется и о многом другом.

За организацию мероприятия, на котором предприниматели могут получить ответы на интересующие их вопросы, поблагодарил президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков. Он отметил, что начатая работа обязательно будет продолжена Торгово-промышленной палатой.

Все вопросы, прозвучавшие в ходе Открытой трибуны, будут обобщены и проработаны профильным Комитетом регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.