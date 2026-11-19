Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в 2023 году единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) применяли 332 организации и индивидуальных предпринимателя, а по итогам 2025 года — 386.

«Эта мера позволит поддержать агропромышленный комплекс региона и создать стабильные условия для развития фермерских хозяйств. Нулевая ставка налога дает сельхозпроизводителям возможность направлять сэкономленные средства на модернизацию производства и обновление техники», — подчеркнул Брынцалов.

Компании и предприниматели на ЕСХН в Подмосковье должны сдавать декларацию, но платить сам налог им не нужно. Этот режим заменяет часть других налогов. В 2026 году он позволяет получить освобождение от налога на добавленную стоимость, если доход за прошлый год не превысил 60 млн рублей.

Применять режим могут производители сельхозпродукции при соблюдении требований Налогового кодекса. Не менее 70% выручки должно приходиться на продажу произведенной сельхозпродукции или улова. Действующие компании и предприниматели могут перейти на ЕСХН с 1 января следующего года.

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