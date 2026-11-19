ИТ-компании Подмосковья сохранят пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения еще на два года. Изменения приняла Мособлдума.

В 2027 и 2028 годах ставки для ИТ-организаций составят 1% по схеме «доходы» и 5% по схеме «доходы минус расходы». Для востребованных отраслей, установленных Законом Московской области № 9/2009-ОЗ, на два года сохранят ставку 10% по второй схеме. Доля дохода от основной деятельности должна составлять не менее 70%.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Александр Толмачев пояснил: с 2027 года федеральный закон отменяет право регионов устанавливать нулевую ставку для новичков. Область продлила остальные льготы и планирует обновить список видов деятельности для их применения.

Депутаты также поддержали индексацию потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей для расчета стоимости патента и территориальную дифференциацию корректирующих коэффициентов.

«Это позволит сделать стоимость патента разной в зависимости от местоположения: в центральных и более востребованных территориях она может быть выше, в отдаленных – ниже, что делает систему более гибкой и справедливой. Это связано с тем, что по закону стоимость патента учитывает рост величины страховых взносов и фонда оплаты труда в регионе», — отметил Александр Толмачев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.