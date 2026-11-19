Депутаты Московской областной думы на четвертом заседании одобрили за основу проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

В октябре Мособлдума приняла проект к рассмотрению, затем провела публичные слушания. Их участники направили свыше 30 предложений и вопросов, а пользователи соцсетей оставили более 140 комментариев. Жители обсуждали строительство спортивных объектов, благоустройство парков и скверов, ремонт больниц и поддержку детского летнего отдыха.

«Также мы получили более 60 замечаний и предложений от комитетов, фракций и депутатов. В их основу легли, в первую очередь, запросы наших жителей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, дума вместе с правительством области возьмет на контроль вопросы, которые требуют дополнительного финансирования или проработки по государственным программам. Следующий этап — подготовка законопроекта к принятию в целом.

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