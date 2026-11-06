Мособлдума опубликовала график приемов на ноябрь–декабрь 2026 года

График личного приема граждан в подмосковном парламенте на ноябрь–декабрь 2026 года появился на сайте Мособлдумы. В ноябре запланировано шесть приемов, в декабре — десять, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На сайте Мособлдумы опубликован график личного приема граждан в приемной думы на ноябрь–декабрь 2026 года. В ноябре пройдет шесть приемов, в декабре — десять.

Приемы проходят по вторникам и средам. Жителей области принимают заместители председателя думы, председатели комитетов и руководитель аппарата.

Согласно положению, для посещения необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону +7 (495) 594-94-94 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 либо через личный кабинет гражданина на официальном сайте думы.

Приемная Московской областной думы находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.