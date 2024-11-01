Московский областной молодежный парламент подвел итоги работы за 2024 г

Он отметил, что члены МОМП активно сотрудничают с депутатами различных уровней, инициируют и реализуют различные проекты, направленные на поддержку молодежи и развитие ее потенциала, что способствует эффективному включению молодежи в процесс принятия решений.

«Действующий седьмой созыв молодежного парламента — это неравнодушные жители Московской области, которые всегда готовы прийти на помощь, проявить свою гражданскую активность. Мы видим, как молодые парламентарии организуют и участвуют в сборе гуманитарной помощи, активно посещают новые регионы с гуманитарной миссией. Они не только помогают мирным жителям, но и оказывают поддержку нашим военнослужащим, а некоторые сами подписывают контракт и отправляются защищать наше Отечество на передовую», — сказал Рожнов.

Также участников приветствовал председатель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов. Он отметил, что «многие ребята, которые состоят в молодежных парламентах также активисты Молодой Гвардии. Это молодежь, которая хочет развиваться, узнавать что-то новое и строить свое будущее с активной гражданской позицией. Желаю и дальше плодотворного сотрудничества и продуктивных, нужных закинициатив».

Активно МОМП сотрудничает и с палатой молодых законодателей при совете Федерации. Приветствовал участников председатель Лев Закиров.

«Мы активно сотрудничаем с МОМП и у нас есть несколько задач. Например, мы укрепляем внешнее и международное сотрудничество. Мы работаем с молодежными парламентами регионов, включая Московскую область, где молодые парламентарии оказывают реальную помощь и поддержку. Кроме того, у нас налажены связи с зарубежными коллегами из таких стран, как Малайзия, Индия, Бахрейн, Китай, Монголия и другие. Наша цель — объединиться как молодые парламентарии, чтобы эффективно справляться с вызовами, стоящими перед нашим государством, и внести тот вклад, который ждут от нас наши наставники, руководство и, конечно, наши граждане», — сказал он.

О том, что удалось сделать членам МОМП, рассказала председатель Татьяна Некрасова.

«За этот год мы провели 52 выезда в рамках мониторинга реализации госпрограмм Московской области, провели 60 приемов жителей, участвовали в заседаниях комитетов Мособлдумы, организовывали мероприятия, направленные, в том числе на патриотическое воспитание молодежи. Мы внесли 7 закинициатив. Некоторые из них нашли отклик. Безусловно, мы только учимся, поэтому их еще не очень много. Но мы развиваемся, разбираемся и стремимся перенимать опыт у наших старших, более опытных коллег, депутатов Мособлдумы», — сказала Некрасова.

Так, к реализации готовится инициатива молодежного парламента Павлово-Посадского городского округа, который предложил создать нулевой велокилометр. Проект направлен на развитие велотуризма в муниципалитете.

«На заседании мы приняли положение о внесении инициатив законодательных проектов в МОМП. Теперь определен круг лиц, который может предлагать инициативы, а также определен перечень необходимых для предоставления документов. Также представители профильных комитетов МОМП выступили с докладами о принятых Стратегиях: по молодежной и культурной политике», — отметила Некрасова.

Она добавила, что теперь перед муниципальными молодежными парламентами стоит задача провести круглые столы с экспертным сообществом. Необходимо обсудить, как будет реализована стратегия по молодежной политике в городских округах.

«Впереди — 2025 год — 15-летие МОМП и 80-летие Победы. Для нас главная задача — к этим памятным датам провести мероприятия, вовлечь молодежь в повестку», — заключила Некрасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.