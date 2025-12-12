Молодежный правовой диктант по Конституции прошел в Мособлдуме 12 декабря

В День Конституции Российской Федерации 12 декабря в Мособлдуме и муниципалитетах Подмосковья состоялся молодежный правовой диктант, в котором приняли участие более 50 молодых парламентариев, школьников и представителей молодежных организаций, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Молодежный правовой диктант, посвященный знанию Конституции Российской Федерации, прошел 12 декабря во всех муниципалитетах Подмосковья. Центральной площадкой мероприятия стала Мособлдума, где к диктанту присоединились депутаты, молодые парламентарии, представители молодежных организаций и школьники.

Организатором акции выступил Московский областной молодежный парламент. Председатель МОМП Татьяна Некрасова напомнила, что мероприятие проводится второй год подряд и стало традиционным благодаря поддержке председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. В этом году к акции присоединился весь Центральный федеральный округ.

В диктанте приняли участие представители «Молодой Гвардии Единой России». Вопросы диктанта были составлены с учетом возраста Конституции — 32 вопроса к 32-летию документа, а также два специальных вопроса от Игоря Брынцалова.

Перед началом диктанта напутственные слова участникам сказала председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова. Она отметила, что главная цель акции — не оценки, а повышение интереса к Конституции и расширение кругозора молодежи.

Участники отметили, что задания были разного уровня сложности, но все справились в отведенное время. По словам Миланы Емелиной, пресс-секретаря молодежного парламента Красногорска, такие мероприятия важны для саморазвития и объединения молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.