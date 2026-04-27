Курс доллара в мае: закрепится ниже 75 или взлетит к 90 — прогнозы экспертов

Май станет переломным месяцем для российской валюты: высокие цены на нефть толкают рубль вверх, но возвращение бюджетного правила и геополитические риски работают против него. Аналитики разошлись в прогнозах — от стабильных 75 до волатильных 90 рублей за доллар. Что будет определять курс доллара к рублю в ближайший месяц, читайте в материале РИАМО.

Почему курс доллара в мае может удержаться на уровне 75–76 рублей

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Курс доллара к рублю в мае будет оставаться крепким и, вероятно, пробьет уровень в 75 рублей, считает к.э.н., доцент Финансового университета Анна Гамиловская. Основная причина в притоке валютной выручки от продажи нефтепродуктов. Недавно США санкционировали сделки с российской нефтью еще на месяц, перспективы урегулирования конфликта с Ираном выглядят пока весьма неустойчиво, соответственно цены на нефть будут высокими и объемы поставок останутся большими, говорит экономист.

«Единственным фактором, который способен замедлить укрепление рубля в мае и вернуть его к значениям 76 рублей за доллар, является инициатива Минфина о возврате к применению бюджетного правила, которое заключается в том, что если рыночные цены на нефть будут выше , чем цены заложенные в бюджет страны, то Минфин будет направлять незапланированные доходы в Фонд национального благосостояния, переводя перед этим рубли в иностранную валюту. Это увеличит предложение рубля на рынке и поспособствует замедлению укрепления национальной валюты», — прокомментировала Гамиловская.

Как налоговый период и геополитика влияют на курс рубля в мае

Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори

«По моему мнению, в мае существенных колебаний курса ожидать не стоит. Рубль, скорее всего, сохранится в текущем диапазоне с отклонением примерно плюс-минус 1,5 - 2 рубля от текущих значений», — полагает финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

По ее мнению, важно учитывать сезонный фактор: сейчас на курс влияет период отчетности и активная продажа валютной выручки экспортерами, что традиционно поддерживает рубль. В мае этот фактор будет постепенно ослабевать, так как отчетный период завершится. Соответственно, можно ожидать небольшого ослабления рубля — в пределах 1-2 рублей, но без резких движений, спрогнозировала Волкова.

Эксперт назвала несколько факторов влияния на курс валют к рублю:

высокие цены на нефть, которые традиционно поддерживают рубль;

геополитическая напряженность — она сохраняет неопределенность и влияет на валютный рынок;

При каких условиях доллар останется ниже 80 рублей или вырастет до 90

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Конфликт на Ближнем Востоке и фактическая блокировка Ормузского пролива вывели цены на нефть за пределы $100 за баррель, что станет определяющим для курса рубля в мае, уверен финансовый эксперт Виктор Емченко.

Цена российской нефти Urals превысила бюджетную отсечку $59 в 1,8 раза. Учитывая лаг в 1–2 месяца между физическими поставками и поступлением валютной выручки, именно в мае российский рынок ощутит пик предложения нефтедолларов. Рост чистого предложения валюты при текущем уровне цен создаст фундаментальное давление на котировки доллара, толкая рубль к укреплению, отмечает эксперт. Однако этот значительный рост предложения валюты на внутреннем рынке встретит серьезное сопротивление со стороны структурных факторов, добавляет он.

«Несмотря на сверхвысокие цены на сырье, возвращение курса к значениям 60–70 рублей за доллар представляется маловероятным из-за сохраняющихся сложностей с трансграничными платежами и устойчивого спроса на импорт, который эффективно абсорбирует часть экспортного профицита. Эти сдерживающие факторы заставляют рассматривать сценарий укрепления рубля до 73 как оптимистичный, в то время как более реалистичный базовый диапазон смещается в границы 77–85 рублей», — говорит Емченко.

Правительство планирует рассмотреть возобновление валютных операций по бюджетному правилу, это может моментально ослабить рубль. На этот баланс сил накладывается и ситуация с юаневой ликвидностью, где дефицит китайской валюты в банковском секторе и волатильность ставок денежного рынка вынуждают участников торгов отдавать предпочтение рублю как основной расчетной единице, комментирует эксперт.

«В совокупности эти факторы позволяют ожидать, что май станет периодом стабильного и крепкого рубля. Сочетание дорогой нефти, жесткой ДКП и традиционного сезонного снижения активности импортеров должно удержать доллар ниже психологической отметки в 80 рублей. Тем не менее, рынок остается крайне чувствительным к внешним факторам и любая внезапная стабилизация в Ормузском проливе способна вернуть нефть к 80 долларам, что неизбежно спровоцирует коррекцию курса в сторону 88–90 рублей за доллар», — резюмировал Емченко.

Что изменится для россиян: три сценария на май для обычной семьи

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Пока эксперты спорят о бюджетном правиле и Ормузском проливе, читатель вправе спросить: как эти цифры — 75 или 90 — отразятся на его зарплате, кредите и походе в магазин? Давайте разложим по фактам.

1. Сценарий первый (оптимистичный): доллар закрепится ниже 75 рублей

При таком раскладе импортные товары, которые завозятся по контрактам в мае-июне, могут не подорожать или даже немного сбросить цену: от смартфонов до запчастей для иномарок. Зарубежные поездки станут чуть дешевле (обмен рублей на валюту в поездке даст на 5–7% больше, чем при курсе 80). Однако для экспортеров это минус, и теоретически они могут начать экономить на премиях и персонале, но за один месяц этого не случится. Прямого влияния на цены молока и хлеба нет — они привязаны к рублевой себестоимости.

Что делать: если вы планировали крупную покупку импорта (ноутбук, бытовая техника) или поездку в мае-июне — тянуть не стоит.

2. Сценарий второй (базовый): доллар гуляет в коридоре 77–85 рублей

Большинство экспертов склоняются именно к этому. В этом диапазоне жизнь обычного человека практически не меняется. Импортеры уже заложили курс 80–85 в свои калькуляции, так что резкого скачка цен на полках не будет.

Что делать: ничего. Ни покупать, ни продавать.

3. Сценарий третий (пессимистичный): доллар взлетает к 90 рублям и выше

Вот это уже заденет каждого напрямую. Если нефть резко упадет (например, разблокируют пролив) или снова ужесточат санкции против расчетов, то:

Кредиты. Регулятор может экстренно поднять ключевую ставку. Для заемщиков с плавающей ставкой и для тех, у кого истекает льготный период по ипотеке — это плюс 5–7 тыс. рублей ежемесячного платежа на каждый миллион долга.

Цены. Через 3–6 недель подорожает вся техника, лекарства из ЕС и США, автозапчасти, некоторые категории одежды — в среднем на 10–15%. Авиабилеты за границу взлетят сразу, потому что они номинированы в валюте.

Вклады. Ставки по рублевым депозитам могут временно подскочить (это плюс, но не перекрывает рост цен).

Эксперты в большей степени склоняются, что курс доллара в мае е превысит 80 рублей. Это значит, что катастрофа не случится и в начале мая рубль будет, скорее, крепок, чем слаб. И если вам нужна валюта на ближайшие 2–3 месяца — вероятно, текущий курс лучше, чем может быть к концу лета.