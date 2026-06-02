Калинин объяснил приговор Белоусовой за видео с куличом

Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин заявил, что три года колонии для Ксении Белоусовой связаны с ранее назначенным условным сроком, который был активирован новым преступлением, сообщает Общественная Служба Новостей .

Суд в Москве признал сотрудницу бара Ксению Белоусову виновной по статье об оскорблении чувств верующих за видео с кальяном с чашей в виде пасхального кулича. Женщину приговорили к трем годам и 25 дням колонии.

Депутат Саратовской областной думы («Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов Вячеслав Калинин пояснил, что реальный срок связан с прежней судимостью.

«Важно понимать, что Ксения Белоусова угодила на три года в колонию вовсе не за то, что совершила кощунственные действия, публично продемонстрировав, как она делает кальян на пасхальном куличе, и таким образом оскорбила чувства верующих. У нее уже имелся условный срок за хранение запрещенных препаратов – те самые три года колонии – и эпизод с публичным (это важно!) оскорблением чувств верующих лишь активировал этот имевшийся ранее срок», – пояснил Калинин.

Он добавил, что от Белоусовой требовалось лишь вести себя достойно. По его словам, некоторые православные священнослужители ходатайствовали о смягчении наказания.

«Но закон есть закон, а у девушки, вероятно, появится стимул переосмыслить свое отношение к жизни. Порой судьба встряхивает оступившегося человека, приводя его в чувство. Это уроки жизни. По-человечески девушку жалко, конечно, здесь стоит согласиться с православными пастырями, которые, я уверен, молятся о снисхождении к ней», – добавил депутат.

Ранее иеромонах Феодорит и священник Александр Микушин также выступили в защиту Белоусовой.

