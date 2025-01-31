Итоги работы за 2024 год подвели в Реутове

В администрации Реутова состоялось отчетное мероприятие, на котором были подведены итоги работы в округе за 2024 год и поставлены задачи на 2025-й. На встрече присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , глава Реутова Филипп Науменко, военнослужащие дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, участники специальной военной операции, представители Русской православной церкви, депутаты, руководители предприятий, правоохранительных органов, жители, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Приветствуя участников мероприятия, Игорь Брынцалов начал с того, что отметил высокие показатели округа по итогам прошедшего года.

«В прошлом году собственные доходы наукограда увеличились на 36%. Создано более двух тысяч рабочих мест. В этом огромная роль НПО «Машиностроения», всех предприятий и трудолюбивых жителей. Как результат — по итогам 2024 года администрация наукограда стала одной из самых эффективных в Подмосковье. Город из года в год в десятке лучших. И это традиции, которые становятся важной составляющей, как ощущения сопричастности всех жителей. Все хотят, чтобы город был лучше, краше, современней, здесь было комфортно и хорошо жить», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Он добавил, что в 2024-м в округе ремонтировались и строились важные объекты, модернизировалась сфера ЖКХ, преображались общественные пространства. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей — парламентарий поблагодарил всех причастных к этому самому важному на сегодняшний день делу.

«Желаю всем успеха, развития, и того, на что нас нацеливает наш губернатор и наш президент — своим трудом приближать нас всех к нашей общей Победе, поддерживать наших солдат, военных, их семей. Надеюсь, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы убедимся в том, что все делаем правильно в нашей стране — и добиваемся этого честно и с правдой. Еще раз благодарю вас за ваш труд», — подчеркнул в завершении своего выступления Игорь Брынцалов.

Здравоохранение

С подробным отчетом по итогам деятельности в округе выступил Филипп Науменко. Он начал с озвучивания результатов в сфере здравоохранения.

«Проведены ремонтные работы в детской городской поликлинике и помещениях врачебно-физкультурного диспансера, в отделении медицинской реабилитации, гистологической лаборатории, здании детского инфекционного отделения, а также рентген-кабинете с установкой нового рентген-аппарата. Наша городская клиническая больница одной из первых начала внедрять новые технологии. С мая 2024 года мы вошли в пилотный проект с Центром диагностики и телемедицины Москвы и присоединились к платформе с медицинскими сервисами искусственного интеллекта», — сказал Науменко.

Глава округа сделал особый акцент на теме привлечения кадров в медучреждения Реутова. По его словам, благодаря работающим на разных уровнях мерам поддержки медиков, в систему здравоохранения в городе были привлечены 192 сотрудника.

Спорт

Филипп Науменко перешел к итогам в спорте. Так, он сообщил, что завершилось строительство долгожданного физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Строителей. Кроме того, продолжается реконструкция стадиона «Старт».

Образование

Следующий блок — образование.

«В 2024 после капитального ремонта открылся детский сад на 320 мест на улице Строителей. В ЖК «Самоцветы мира» организовали дошкольное заведение на 84 места. В декабре ввели в строй новую школу в микрорайоне 10 А. Благодаря постоянной модернизации и введению новых объектов в сфере образования, во всех школах города обучение организовано в одну смену, а в дошкольных отделениях ликвидированы очереди», — подчеркнул глава Реутова.

ЖКХ

Большую часть выступления Филипп Науменко посвятил итогам в сфере ЖКХ.

«Мы капитально отремонтировали 12 многоквартирных домов. Стоимость работ превысила 400 миллионов рублей. Отремонтировали 190 подъездов. Выполнили работы по проведению комплексного благоустройства 16 дворов нашего города. В результате проведенной работы Реутов занял 2 место по индексу экологического, социального и управленческого развития — среди округов Подмосковья», — отметил он.

Планы на 2025 год

Завершая отчет, глава округа озвучил планы на текущий год.

«Важно отметить, что городской бюджет был и остается социально ориентированным. Поэтому в наступившем году мы продолжим строить социальные объекты, ремонтировать учреждения образования, обновлять школьные стадионы, модернизировать сферу ЖКХ — теплосети и систему водоснабжения — для организации надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Перед нами стоит еще много задач, которые мы должны решить вместе. Я уверен, что общими усилиями мы сможем достичь новых высот», — добавил в заключении он.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поблагодарил руководство города за работу, отметив, что Реутов с каждым годом становится только лучше. Он обратился ко всем собравшимся — как и в прошлом году, в этом направлять все усилия, чтобы приблизить Победу.

«И Русская Православная церковь все для этого делает. Постоянно звучит молитва о Победе, о родине нашей в наших храмах. Постоянно выезжают, и сейчас несколько человек находятся из нашей епархии там, в зоне специальной военной операции, постоянно идет туда большая помощь. Помимо тех цифр, которые были выведены сегодня в рамках отчета, я хотел еще сказать о наших итогах. Епархия наша 87 тонн гуманитарной помощи отправила на СВО», — озвучил итоги владыка Николай.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения — за вклад в развитие Реутова самые активные жители округа, трудовые коллективы, работники учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также предприятий были отмечены наградами Московской областной Думы и главы администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.