Игорь Брынцалов вручил двум семьям погибших участников СВО орден Мужества

В ходе своей рабочей поездки в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел церемонию вручения Ордена Мужества семьям и близким погибших участников СВО — Дмитрия Лещенко и Ивана Богатова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков, глава Балашихи Сергей Юров, президент Ассоциации социальной защиты подразделений спецназначения «Братство краповых беретов «Витязь», Герой РФ Сергей Лысюк, а также военнослужащие, представители ветеранских и волонтерских организаций, близкие погибших воинов.

«К сожалению, нет войн без потерь. Сегодня в этом зале присутствуют родные и близкие наших воинов, жителей городского округа, которые пошли защищать нашу Родину добровольно и отдали на поле боя самое дорогое, что у них было — свои жизни. Это Дмитрий Александрович Лещенко и Иван Иванович Богатов. Память о бойцах будет вечной, как и о любом воине, который положил жизнь за Отечество. И они будут вечным примером для нынешних и будущих поколений», — сказал Брынцалов.

Дмитрий Лещенко подписал контракт и ушел на фронт в апреле прошлого года. Он героически сражался и погиб в Запорожской области 30 октября 2024 года. Иван Богатов был клириком Церкви Преображения Господня в Саввино. Летом 2023 года он подписал контракт и отправился в зону СВО. Ивана Ивановича не стало 20 октября 2023 года.

Награду Дмитрия Лещенко председатель Мособлдумы передал его маме Светлане Викторовне и супруге Светлане Валентиновне, а Ивана Богатова — протоиерею Виталию Кулешову, настоятелю Преображенского храма, при котором служил Иван.

Мероприятие продолжилось еще одним важным событием — подписанием соглашения о сотрудничестве между ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области и администрацией городского округа Балашиха.

Как подчеркнул Игорь Брынцалов, сделан еще один важный шаг в направлении поддержки и помощи участников спецоперации и их семей.

«Об этом говорил Президент, он и закладывал эту идею. Я уверен, что на подмосковной земле, здесь, в городском округе Балашиха, это сотрудничество ассоциации с местными властями будет осуществляться на высоком уровне, не останутся нерешенными вопросы, и никто не останется без внимания. С первых дней спецоперации в округе выстроен диалог с родными, близкими, семьями наших бойцов. Делается все, что в силах, и даже больше. И это продолжит и местное отделение ассоциации, созданное в городском округе. Я желаю успехов! И уверен, что те цели, которые поставлены — будут достигнуты. И ассоциация станет важным связующим звеном в решении всех вопросов и проблем наших воинов и их семей», — отметил спикер регионального парламента.

О том, как видят в дальнейшем совместную работу озвучили обе стороны соглашения — глава округа Сергей Юров и председатель ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков.

Позицию руководителя региональной ассоциации ветеранов СВО разделил Сергей Юров. Он, со своей стороны, добавил и то, что совместное взаимодействие позволит подготовить для ребят «благоприятную почву» по их возвращении домой.

«Наша ассоциация, которая создана по поручению Президента, это еще один шаг для того, чтобы выстроить тесные взаимоотношения и помогать действительно тем, кому это нужно. И когда мы победим, когда цели специальной военной операции будут выполнены, ребята, вернувшиеся сюда, в наш городской округ, будут иметь все условия для трудоустройства, необходимой психологической помощи и реабилитации. Сегодня после подписания этого соглашения мы подпишем еще одно с торгово-промышленной палатой, нашим союзом промышленных предпринимателей, нашим колледжем. Для того, чтобы подготовить базу для переобучения ребят, которые, когда вернутся с военной службы, должны будут социализироваться», — добавил глава Балашихи.

Мероприятие завершилось чаепитием с семьями погибших участников спецоперации — в теплой обстановке близкие бойцов смогли задать свои вопросы и просто пообщаться друг с другом по душам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.