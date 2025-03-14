Игорь Брынцалов принял участие в инвестиционном часе по вопросам развития бизнеса

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым встретился с предпринимателями округа в рамках инвестиционного часа. В повестке дня — решение вопросов, направленных на создание максимально комфортных условий для развития бизнеса в округе и Подмосковье в целом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Для нас ключевое — это задача, поставленная Президентом: чтобы у нас импортозамещение было настолько эффективным, чтобы к 2030 году доля импорта на российском рынке была на уровне — 17% ВВП. Мы на это нацелены. Поэтому на региональном уровне принимаем решения — у нас работает и «Земля за 1 рубль», и субсидии предоставляются. Финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в этом году увеличили до 24 миллиардов рублей», — сказал Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, многое сделано, но работа обязательно будет продолжена. И Инвестиционный час, как он подчеркнул — хорошая площадка для обсуждения самых насущных вопросов.

Сергей Юров отметил, что подобные встречи еще являются и поводом для обмена опытом.

«Есть компании, которые за счет существующих мер поддержки расширили свои производства, есть те, кто, имеют хороший опыт взаимодействия с вузами и ссузами и подготовки кадров для своих производств. Все это может стать поводом для проведения плодотворного диалога», — сказал он.

Мероприятие продолжилось выступлением приглашенных спикеров — начал серию презентаций руководитель комплекса «Спортмастер — логистик» Алексей Прохоров.

По его словам, всем известная компания «Спортмастер», строит в Балашихе две очереди крупнейшего логистического центра. Их запустят в конце 2025 — начале 2026 года. Там будут работать 1 200 человек. Инвестиции в проект — 6,7 миллиарда рублей.

«Мы постараемся сделать пик логистического прогресса — то есть сейчас в старой части комплекса у нас конвейерные ленты установлены, в новом помещении будут роботы — любого размера, в том числе высотные, любого технического склада. Мы рассчитываем, что пропускная способность нового оборудования у нас составит 4 800 коробок в час. Сейчас конвейер, который у нас стоит — делает 2400 в час», — рассказал Прохоров.

Далее собравшиеся познакомились с деятельностью компании «Идеология еды», которая получила земельный участок в аренду без проведения торгов. На нем возводится производственно-складской комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров — это более 300 новых рабочих мест.

Директор компании Арсен Тутунджян поделился опытом, как планирует привлекать специализированные кадры.

«После событий в Курской области мы пригласили на работу 30 сотрудников — выходцев из Суджи. Также мы заключили договор с местным техникумом, вошедшим в состав колледжа «Энергия», привлекаем молодежь. В следующем году планируем открыть свой класс на базе учреждения для того, чтобы обучить студентов на технологов, которых очень сильно не хватает», — отметил директор «Идеологии еды».

Оставшуюся часть мероприятия представители бизнес-сообщества города могли задать свои вопросы. Исполнение всех озвученных просьб и предложений Игорь Брынцалов взял на личный контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.