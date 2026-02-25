сегодня в 17:50

Инаугурация главы городского округа Реутов Алексея Ковязина прошла в здании местной администрации. В церемонии принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, а также представители силовых структур, духовенства, общественности и депутаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в инаугурации главы Реутова Алексея Ковязина. Торжественная церемония состоялась в здании администрации округа.

В мероприятии участвовали представители силовых структур, благочиния, трудовых коллективов, почетные граждане, депутаты и общественники.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что Реутов является одним из ведущих городов Подмосковья и лидирует по ряду направлений.

«Здесь живут умные, требовательные и очень деятельные люди. Руководить таким городом — серьезный вызов, требующий полной самоотдачи, решительности и умения работать в команде. Жители ждут от муниципальной власти реальных дел, внимания к повседневным заботам, развития социальной инфраструктуры, качественного благоустройства и безупречной работы ЖКХ», — отметил Игорь Брынцалов.

Он выразил уверенность, что управленческий опыт Алексея Ковязина позволит выстроить эффективную работу администрации и наладить открытый диалог с жителями.

«Со стороны Московской областной думы мы всегда готовы помочь в реализации важных для города инициатив. Будем совместно работать над выполнением наказов избирателей, развитием экономики и реализацией государственных программ», — добавил председатель Мособлдумы.

Алексей Ковязин поблагодарил за доверие и обозначил приоритеты работы. По его словам, администрация сохранит социально ориентированный бюджет, продолжит поддержку малого и среднего бизнеса и работу по повышению инвестиционной привлекательности.

«Мы продолжим развитие инфраструктуры, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство, строительство учреждений образования, спорта и других социальных объектов. Особое внимание уделим поддержке ветеранов — участников специальной военной операции и членов их семей, а также адаптации демобилизованных к мирной жизни», — заявил Алексей Ковязин.

С вступлением в должность главу Реутова поздравили генеральный директор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов и глава Балашихи Сергей Юров.

Алексей Ковязин с апреля 2024 года занимал должность первого заместителя главы Реутова, курировал внутреннюю политику, экономику, финансы, имущественные и правовые вопросы. Ранее он работал заместителем главы Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.