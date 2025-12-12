Игорь Брынцалов поздравил коллектив МОНИКИ в Подмосковье с 250-летием института

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского отметил 250-летие. В честь юбилея в учреждении прошла торжественная церемония с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко, губернатора Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в Подмосковье отметил 250 лет со дня основания. В честь юбилея в институте состоялось праздничное мероприятие, на которое прибыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты Госдумы и представители профильных ведомств.

Михаил Мурашко зачитал поздравление президента России и подчеркнул, что МОНИКИ прошел путь от небольшого госпиталя до современного научно-образовательного центра, где ежегодно консультируют сотни тысяч пациентов и проводят уникальные операции. Губернатор Андрей Воробьев отметил вклад института в развитие медицины региона и поблагодарил коллектив за ежедневную работу.

Игорь Брынцалов обратился к директору МОНИКИ Константину Соболеву и сотрудникам, отметив высокий уровень оснащения учреждения и профессионализм специалистов. Он пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых достижений.

В рамках мероприятия Игорь Брынцалов вручил награды отличившимся сотрудникам института. Завершился праздник концертной программой для коллектива МОНИКИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.