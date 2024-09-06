Подмосковье стало лидером в России по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 2024 году заявления на голосование онлайн подали 8,23% от численности избирателей — 210 тысяч, заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Он подчеркнул, что этот результат лучший среди 24 других регионов России, где есть возможность проводить ДЭГ. Секретарь Мособлизбиркома отметил, что эта форма голосования используется на выборах разных уровней уже два года и становится все более популярной. Больше всего заявлений было подано в Мытищах, Одинцовском, Орехово-Зуевском округах.

«Это крупные муниципалитеты, поэтому там и цифры достаточно большие. Но есть и высокие показатели в не таких крупных образованиях: Бронницы, Звездный городок и Власиха», — заявил он.

Фурс отметил, когда ДЭГ только вводилась, ожидалось, что такая форма голосования будет наиболее востребована среди молодых избирателей, привыкших к гаджетам. Но оказалось, что эта форма удобна и избирателям возраста 60+. Это не только люди с ограниченными возможностями по здоровью, но и простые пенсионеры.

Максимально удобные условия созданы и для маломобильных граждан.

«Участки стараемся располагать только на первых этажах. Где есть возможность и необходимость — обустраиваются лифты, подъемники, пандусы. Есть кнопки вызова сотрудников участковых комиссий», — рассказал Фурс.

Секретарь Мособлизбиркома сделал акцент, что для слабовидящих есть специальные бюллетени со шрифтом брайля. Однако оказалось, что эта форма теряет популярность.

«Слабовидящие люди либо пользуются услугами помощников и волонтеров, либо регистрируются в ДЭГ и голосуют в привычной им обстановке», — заключил Фурс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.