Финансирование капремонта школ в Подмосковье выросло в 19 раз

Финансирование капитального ремонта школ в Подмосковье за пять лет увеличилось более чем в 19 раз. За этот период в регионе обновили 245 образовательных учреждений, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

За последние пять лет в Московской области капитально отремонтировали 245 школ. В 2023 году президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске федеральной программы капремонта, которая предусматривает не только обновление зданий, но и благоустройство прилегающих территорий.

«Вместе с обновлением учебных заведений проводится полное благоустройство территорий — появляются современные спортплощадки, зоны отдыха, прогулочные дорожки», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что за пять лет регион «по сути отстроил заново» 245 школ. Если в 2021 году капитально отремонтировали 15 объектов на 1,1 млрд рублей, то к 2025 году — уже 57 школ с финансированием 21,1 млрд рублей.

«Отремонтированные классы, новое оборудование дают главный результат — качество образования растет. В прошлом году почти 700 детей сдали ЕГЭ на 100 баллов, свыше 4 тыс. выпускников получили золотые медали», — отметил Брынцалов.

Параллельно в регионе строят новые образовательные учреждения. За пять лет возвели 168 школ, в том числе в новых микрорайонах. В Балашихе, по словам главы округа Сергея Юрова, в ЖК «Героев» одновременно с жилым комплексом открыли школу на 1320 мест и детский сад на 220 мест. Всего в городе за этот период построили 11 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.