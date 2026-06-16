ЕР передала 150 тысяч наказов жителей Подмосковья в программу

Партия «Единая Россия» в Московской области собрала более 150 тысяч предложений жителей для новой народной программы и передала их в центральный исполнительный комитет. Лидером по числу обращений стало благоустройство общественных пространств, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Сбор наказов продолжается во всех муниципалитетах Подмосковья. Предложения принимают в общественных приемных партии, по бесплатному номеру горячей линии +7 (800) 200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф. Также в регионе работали мобильные пункты в общественных местах, где жители могли озвучить инициативы лично.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц сообщила, что молодогвардейцы собирали предложения с помощью интерактивных форматов, в том числе деловой игры «Город пЕРемен».

«Ребята моделировали город будущего — каким они хотят видеть его через пять лет. Подмосковные города динамично меняются, поэтому интересные идеи мы включали в народную программу. Сегодня мы отправили первую партию наказов от жителей Подмосковья в Центральный исполнительный комитет «Единой России». Надеемся, что эти предложения, в том числе и от молодежи, войдут в новую программу партии», — отметила Диана Алумянц.

В акции участвовал и символ партии — белый медведь. Он проехал по маршруту «Народной почты» через семь муниципалитетов: Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали инициативы по благоустройству парков, обновлению ЖКХ, ремонту дорог и социальных объектов. Маршрут завершился в региональной общественной приемной в Реутове.

Чемпион мира по единоборствам и победитель предварительного голосования партии Александр Зарубин подчеркнул, что 36% обращений касаются благоустройства — обновления общественных зон, скверов и дворов. По его словам, сбор наказов продлится еще полтора месяца.

В Московской области народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена на 98%. В нее вошли около 780 тысяч предложений жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.